Andrés Arconada recomienda 'El hombre que mató a Liberty Valance': James Stewart y John Wayne en una de las mejores de la historia del western

Nos acercamos de nuevo a un western que hizo historia, El hombre que mató a Liberty Valance, realizado en 1962, que fue la penúltima película que dirigió el maestro John Ford. De alguna forma éste presagiaba su final, como su propio argumento nos lleva a un momento en el que finaliza lo que entendemos como el viejo oeste que se creó a base de sacrificio, dolor y sangre. Todo se inicia con el personaje de Ransom Stoddard (James Stewart), un anciano senador del Congreso de EEUU que explica a un periodista por qué ha viajado con su mujer (Vera Miles) para asistir al funeral de su viejo amigo Tom (John Wayne).

La trama comienza años antes mediante un largo flashback en el que vemos a un joven Ransom cuando era un joven abogado del este que se dirigía en diligencia a un pequeño pueblo del oeste para ejercer la abogacía e imponer la ley. Poco antes de llegar es atacado y golpeado brutalmente por Liberty Valance (Lee Marvin), un temido pistolero. A partir de este momento, la acción se convierte en apasionante, asistimos a una profunda meditación sobre el mito, la verdad y la civilización. Es interesante comprobar cómo el director explora la complejidad del heroísmo de una forma poética abordando un momento histórico y significativo en Estados Unidos: el cambio que supuso la aparición de la figura de los abogados, que acotaban la ley, algo que no había sucedido hasta entonces.

Para Ford el fin del viejo oeste es también el fin de una era que corresponde con un cierto heroísmo romántico. Sin duda, El hombre que mató a Liberty Valance es una gran película de sentimientos y pensamientos, ya está narrada con una precisión poco común. El director no teme desafiar las convenciones del western presentándonos a un héroe que no es el paradigmático vaquero osado, sino un abogado idealista que busca el progreso a través de la ley y no de la violencia. ¿Se puede ser más moderno?

Una vez más John Ford supo rodearse del equipo artístico perfecto. James Stewart está grandioso en su interpretación del abogado, sin duda uno de los mejores papeles de su carrera. John Wayne sabe impregnar de realidad a ese hombre que busca la Justicia a su manera. Esta historia necesitaba un buen malo y ahí estaba Lee Marvin dando vida a un villano odioso que va a recibir su castigo. En medio de todos ellos Vera Miles, magnífica actriz que estuvo poco aprovechada viendo el talento y el trabajo que desplegó en todas las películas en las que intervino. Si hay algo que pone de acuerdo a todos los especialistas del género es la calificación que le dan expresando que es ésta una de las mejores de la historia del western. No perderse todo el giro final, ha hecho historia. Se puede ver en Movistar Plus+, en Apple TV+ y en Prime Video.