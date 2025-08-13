Una de las piscinas menos conocidas de Madrid es también la mejor para pasar un día en verano: arena, barbacoa y a 24 km del centro

La época de verano puede ser algo dura para todos aquellos que se tienen que quedar en Madrid durante el mes de agosto. Sin embargo, hay algunos rincones que son perfectos para una escapada refrescante, y no estamos hablando de lugares a los que se tenga que ir en coche como a Rascafría o al embalse de san Juan.

Se trata de una de las piscinas más desconocidas de la capital y que cuenta con amplias zonas verdes, una "playa" artificial y chiringuitos perfectos para amenizar la estancia. ¿Lo mejor? No hay que usar el coche y siempre hay poca gente.

Se trata del Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto, importante el que está en Boadilla del Monte no el de Puente de Vallecas. Cada temporada abre sus puertas con un entorno muy cuidado con grandes pastos para tumbarse a la sombra y tres piscinas perfectas que serán la delicia en verano.

Este año su apertura se prolongará hasta el 7 de septiembre con un horario de 12:00 a 20:00 horas. Además, para añadir esa esencia de costa, se ha instalado una playa de arena de sílice de 900 metros cuadrados.

Tarifas y condiciones

El precio variará según el empadronamiento y el día que se vaya a la piscina. Las entradas se pueden comprar en taquilla o por internet, aunque los abonos deberán gestionarse de manera presencial en las instalaciones.

Si se está empadronado Boadilla del Monte:

Entre semana. 1,80 euros (reducido) y 2,50 euros (adulto)

Fin de semana y festivo. 2,50 euros (reducido) y 3 euros (adulto)

Si no se está empadronado:

Entre semana. 6 euros (reducido) y 7,50 euros (adulto)

Fines de semana y festivos. 10 euros (reducido) y 13,50 euros (adulto)

El espacio del centro

El espacio está dividido en varias zonas. Una con juegos acuáticos para los niños más pequeños, la mencionada "playa" con arena y muchas zonas verdes. Luego están también las piscinas con tres modalidades: una infantil circular, otra mediana que está enfocada a estar de relax y otra con tamaño olímpico que tiene reservado un carril para aquellas personas que quieran nadar.

La afluencia de gente suele ser bastante reducida entre semana, los fines de semana puede haber un poco más de bullicio, pero se reparten bien entre sus zonas de sombra y el restaurante-barbacoa (con horario extendido hasta las 00.00 horas).

Llegar al Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto

No se tardan ni 25 minutos en llegar en coche desde el centro por la M-40, aunque también se puede tomar el bus 573 desde Moncloa y bajar en la Ctra. M513-Polideportivo Piscinas, a un paseo de tres minutos de la entrada.