Todo lo que se sabe del biopic de Bruce Springsteen protagonizado por Jeremy Allen White

Los fans de Jeremy Allen White (Shameless, The Bear) están frotándose las manos con el anuncio de Deliver Me from Nowhere, la nueva película biográfica sobre Bruce Springsteen protagonizada por el ex de Rosalía, que formará parte de la programación destacada del Festival de Cine de Nueva York (NYFF), según ha anunciado la misma organización.

La proyección se celebrará el 28 de septiembre en el Lincoln Center, sede del festival, y contará con la presencia del propio Springsteen, de Allen White y de otros integrantes del reparto como Jeremy Strong y Odessa Young. Concretamente, el elenco del biopic estará formado por Jeremy Strong como Jon Landau, Paul Walter Hauser como Mike Batlan, Odessa Young como Faye, Stephen Graham como su padre Douglas, Gaby Hoffmann como su madre Adele, Marc Maron como Chuck Plotkin, David Krumholtz como Al Teller, Johnny Cannizzaro como Steven Van Zandt y Harrison Gilbertson como Matt Delia

Aunque medios como Variety apuntan que el lanzamiento oficial ocurrirá antes de la cita neoyorquina, The Walt Disney Company sí que ha confirmado ya su estreno en los cines, que está previsto para el 24 de octubre en Estados Unidos. Se espera que su llegada a salas españolas sea en fechas cercanas a la misma.

El proyecto, producido por 20th Century Studios y Disney, está dirigido y escrito por Scott Cooper (The Pale Blue Eyes, 2022) y se centra en un episodio decisivo en la vida del músico. Inspirada en el libro Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, de Warren Zanes, retrata el proceso creativo de Nebraska (1982), álbum icónico por su denuncia social y reconocido como uno de los más influyentes de la historia por la crítica.

Scott Cooper ha declarado en una nota del NYFF que compartir esta película con "la audiencia de Nueva York, en una ciudad que define la posibilidad artística, es tanto un honor como una responsabilidad".

"Anclada en la reveladora actuación de Jeremy Allen White, la elección de este año para la gala Spotlight es un tributo hecho a medida de una leyenda viva", ha confesado Dennis Lim, directo artítico del Festival de Cine de Nueva York.