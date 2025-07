Michael Douglas (80 años) habla de su retirada del cine tras su llegada a Bilbao con Catherine Zeta-Jones: "No hay intención de volver"

Michael Douglas asistió este fin de semana al Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, para presentar la proyección de una versión restaurada de Alguien voló sobre el nido del cuco, clásico de Miloš Forman protagonizada en 1975 por Jack Nicholson. Allí, el actor contó que, a sus 80 años, está preparando una película "independiente", un proyecto que le ilusiona de forma significativa, teniendo en cuenta su parón voluntario. En el evento fue galardonado con un Globo de Cristal por parte del director ejecutivo de la ceremonia, una agradable sorpresa que le llega después de instalarse en la mansión que él y Catherine Zeta Jones alquilaron hace tres meses en Neguri, en Bilbao, tal y como informamos en exclusiva en Informalia.

El intérprete afirmó que tiene "unas ganas verdaderas" de volver a actuar. "No he trabajado desde 2022, y fue intencionado. Me di cuenta de que tenía que parar", expresó, asegurando que quería disfrutar de su tiempo libre tras décadas trabajando. "He trabajado muy duro durante casi 60 años. No quería ser una de esas personas que caen muertas en el set", matizó.

En este sentido, Douglas aclaró que no está oficialmente "retirado". "No tengo intención de volver. Digo que no me he retirado porque si surgiera algo especial, volvería, pero si no, no", dijo. Se conforma con el guion que está preparando para la producción de una película "independiente". Más allá de eso, no tiene ningún proyecto en marcha en Hollywood.

Cabe recordar que, el pasado mes de mayo, Douglas contó a Deadline que estaba "disfrutando" de su descanso de la actuación mientras continuaba concentrándose en su vida personal y también en producir películas. Y, en cuanto a la compañía de producción independiente que funció en 1997, Further Films, afirmó: "Fue abrumador dirigir la empresa de producción y actuar al mismo tiempo". Asimismo, no ha perdido la ilusión: "Sigo produciendo. Todavía me encanta unir a la gente".

Curiosamente, mientras el actor de filmes como Atracción fatal o Instinto básico habla del final de su trayectoria, su hijo Dylan, de 24 años, debutará como actor en el thriller I Will Come to You, tal y como informó Variety el pasado mes de marzo. El joven es el hermano de Carys, de 22 años, también fruto del matrimonio de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones -hace una semana, vimos a estos padres orgullosos celebrar la graduación de la joven-. Anteriormente, el actor tuvo un hijo con Diandra Luker: Cameron Douglas, de 46 años.

Encantado con España

Michael Douglas y Catherine-Zeta Jones viven desde hace tres meses en el precioso barrio de Neguni, un entorno bañado por el mar en el municipio de Guecho, en Vizcaya. Allí, los Douglas han montado su cuartel general durante las semanas de grabación de la serie de Zeta-Jones Kill Jackie (Amazon Prime Video).

Para celebrar este fabuloso paisaje norteño y brindar por la gastronomía vasca, el legendario actor compartió un vídeo para El Diario Vasco desde la playa de la Concha. "Buenos días, ¡Viva España", avanzaba en español el protagonista de The Game y La guerra de los Rose. "Estoy en el Norte de España, en el País Vasco, en la preciosa ciudad de San Sebastián. ¿Cuántas ciudades conocéis que tengan playa?", señaló.

La serie Kill Jackie en cuyo elenco figura el actor español Óscar Jaenada, cuenta la historia de Jackie Price (Zeta-Jones), una extraficante de cocaína, que vive a todo tren vendiendo arte y estafando al fisco. Tras 20 años de anonimato, su vida pacífica termina cuando unos sicarios de élite son contratados para asesinarla.