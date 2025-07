Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026: la Academia de Cine reconoce la obra del creador ovetense

El cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez recibirá el Goya de Honor 2026 en la gala que se celebrará en Barcelona, ciudad clave en su trayectoria artística. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha decidido por unanimidad concederle este galardón "por una trayectoria desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes", subrayando su papel como "un hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años".

Suárez, que este miércoles cumple 91 años, es una figura única en el panorama cultural español. Ha sido director, guionista, productor, actor y periodista deportivo —bajo el seudónimo de Martín Girard—, y ha compaginado el cine con la literatura durante más de seis décadas. Siempre alejado de las convenciones, ha apostado por la fantasía, la libertad narrativa y la constante experimentación. "Me alegra mucho este premio porque abarca toda mi obra, aunque siento añoranza de que no me pille haciendo cine", ha declarado el autor.

Ganador del Goya a Mejor Dirección por Remando al viento (1989), Suárez ha dirigido más de una veintena de largometrajes, entre ellos títulos emblemáticos como Ditirambo, Morbo, Epílogo, La Regenta, El detective y la muerte, Oviedo Express o El extraño caso del doctor Fausto. Su cine se caracteriza por el cruce de géneros, una mirada poética y una clara vocación de romper moldes narrativos.

Remando al viento, de Gonzalo Suárez

La Academia también ha querido poner en valor su capacidad para transitar por distintos registros, desde el cine experimental al comercial, así como su talento para adaptar obras literarias, tanto propias como de otros autores. Entre sus trabajos más recientes destacan el cortometraje Alas de tiniebla y el mediometraje El sueño de Malinche. "Si volviera a empezar, haría lo mismo: inventar el cine o tratar de inventarlo", ha dicho Suárez, para quien el tiempo ha sido siempre "la gran incógnita" a la que ha intentado dar forma con la cámara.

A lo largo de su carrera ha trabajado con algunos de los nombres más relevantes del cine español e internacional, como Fernando Fernán-Gómez, José Sacristán, Charo López, Carmen Maura, Maribel Verdú, Javier Bardem, Aitana Sánchez-Gijón o Donald Pleasence. "Con todos los intérpretes me he llevado bien. Y eso que me he obstinado siempre y no he parado hasta no obtener aquello que buscaba", ha afirmado.

Nacido en Oviedo en 1934, Suárez fue uno de los impulsores de la Escuela de Barcelona, movimiento que renovó el cine español en los años 60. Estudió Filosofía y Letras y, antes de dedicarse al cine, trabajó como ojeador de futbolistas a las órdenes de Helenio Herrera. Su primer libro se publicó en 1963 y, aunque en los últimos años se ha volcado más en la literatura, sigue en activo. Acaba de publicar la novela El caso de las cabezas cortadas y ha reeditado La suela de mis zapatos, una antología de sus crónicas periodísticas.

El cineasta ha confesado guardar un recuerdo "extraordinario" de la Barcelona en la que comenzó su carrera. "Enseguida me sentí muy acogido", ha señalado. Aunque aún no ha pensado en su discurso de agradecimiento, sí tiene claro que la estatuilla ocupará "un lugar prominente" en su casa.

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, destacan el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Luis Buñuel y los títulos de Caballero de las Artes y las Letras de Francia y de la Orden de Alfonso X el Sabio —siendo el primer director de cine en recibir esta última distinción—. Con este Goya de Honor, la Academia rinde tributo a una de las mentes más singulares y creativas del cine español.