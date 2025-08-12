El pueblo más frío de toda España con amaneceres de 11,2ºC: un oasis en plena ola de calor para el que se necesita ropa de abrigo en verano

El verano en España puede llegar a ser muy duro en algunos puntos del interior, por lo que es frecuente que la mayoría recurra a zonas del litoral para refrescarse durante los meses más cálidos del año. Sin embargo, en plena ola de calor que está dejando un panorama plagado de noches sin dormir por culpa de las altas temperaturas, hay un pueblo en Guadalajara que permanece como un oasis.

Se trata de Molina de Aragón y durante las primeras semanas de este mes de agosto ha ofrecido tanto a sus ciudadanos como a sus visitantes un descanso por las noches con temperaturas que han llegado hasta los 12,6ºC.

Más detalles

De hecho, en declaraciones ofrecidas a Europa Press ha habido personas que confesaron que llegaron a dormir con la ventana cerrada o incluso tapados con sábanas.

Los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntaron que el amanecer más fresco se registró en la madrugada del pasado viernes 8 de agosto: 11,2ºC. Las temperaturas por el día fueron algo más duras, alcanzando en su jornada más calurosa los 36,3 grados.

A fondo

Esta oscilación de 25 grados supone un carácter bastante particular solo propio en la localidad de Molina de Aragón. Resulta casi impensable en otras comunidades que la gente duerma estos días con edredones y tengan que estar combinando ropa de abrigo con ropa de verano.

De hecho, en buena parte del país las temperaturas nocturnas superan los 25ºC: estamos hablando de puntos como los son Madrid, Sevilla, Murcia o Valencia, entre otras. Sin embargo, en Molina de Aragón la situación es bien distinta y no se puede hacer un cambio de armario al completo.

Un destino para visitar

Dejando a un lado su clima, por si no fuera bastante reclamo, Molina de Aragón es conocido por otros puntos como su castillo medieval o su cercanía a ciudades como Madrid o Valencia. Se trata de una combinación que hace a este el pueblo perfecto para descansar en verano en un auténtico oasis