Este es el error que muchos cometen en España a la hora de cocinar el bonito: destroza su sabor

A lo largo del territorio español hay muchos platos que llaman la atención tanto dentro como fuera, pero si hay que hablar de pescados uno de los más populares es sin duda el bonito. En ensaladas, guisos, pasteles salados o directamente a la plancha queda perfecto. Sin embargo, prepararlo de la manera correcta, y que no quede como una suela de zapato, no es tan sencillo.

Lo que muchos hacen, por puro desconocimiento, es cocinarlo a fuego muy alto durante mucho tiempo. Este exceso de cocción hace que la carne se pase y quede muy seca. Se puede acompañar de delicias, pero si el pescado está mal todo estará mal al final.

El truco

Entre los fogones hay trucos muy específicos para preparar todo tipo de platos. En el caso del bonito hay que prestar atención a dos elementos para que no pierda su sabor y jugosidad: el punto de cocción y el calentado inicial.

Al empezar a cocinar el pescado el aceite de la sartén debe estar muy caliente, pero muy poco tiempo. Esto hará que se forme una costra que concentrará e intensificará el sabor y el calor residual terminará de cocinar el interior sin secarlo. La recomendación principal es que la carne se quede al punto, es decir, con el centro rosado.

Tipos de bonito: del norte vs del sur

El bonito es un pescado de la familia de los túnidos, al igual que el atún, que tiene una carne magra y una textura delicada. Es por ello que si se cocina muy rápido se endurecerá u perderá su sabor. Dentro de esta variedad existen dos tipos: el bonito del norte y el bonito del sur.

Pueden parecer lo mismo, pero son dos variedades que se distinguen en textura, sabor e incluso temporada de pesca.

El bonito del norte (Thunnus alalunga) es el más popular. Se lo denomina como "atún blanco" y se pesca principalmente en las zonas del Cantábrico y el Atlántico norte. Su carne es más clara, firme y con menos grasa.

Por su parte, el bonito del sur (Sarda sarda) es conocido como "bonito común" y se pesca principalmente en el Mediterráneo y la parte del Atlántico sur. Su carne es más grasa y oscura y cuenta con un sabor más intenso y potente. De norma general esta variedad se usa frecuentemente en guisos, frituras y platos más rústicos.