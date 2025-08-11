La cala de ensueño de uno de los pueblos más bonitos de Alicante: con aguas turquesas, fácil acceso y poca gente

No hace falta salir de España para encontrar lugares increíbles, ya que es fácil acceder a calas preciosas donde poder tomar un baño relajado durante el verano. Una de las más espectaculares del país la podemos encontrar en Moraira, un hermoso pueblo de Alicante: se trata de la Cala Portitxolet y es una auténtica joya.

Esta cala se encuentra entre el Club Naútico Moraira y la playa del Portet, y destaca, entre otras cosas, por su acceso. Cuenta con unas escaleras de piedra que permiten bajar sin dificultad, sin embargo, para acceder al agua sí se requiere de cierta agilidad, ya que el terreno al terminar las escaleras es rocoso.

Otro de los grandes atractivos de la Cala Portitxolet es su agua, ya que goza de un tono azul turquesa muy llamativo, pero que a su vez permite ver los peces que nadan en su interior sin dificultad, ya que es bastante clara. Para disfrutar aún más de la experiencia, es muy recomendable acudir con gafas de bucear, ya que estos pececillos nadan muy cerca de la superficie y se pueden avistar sin dificultad.

Además, es una zona de baño ideal para aquellos que disfrutan de la soledad y la paz, ya que no suele haber mucha gente, debido a su cercanía con la playa de Moraira y la playa del Portet, por lo que es perfecta tanto para darse un chapuzón sin estar muy preocupados por nuestras pertenencias y como para disfrutar del agua con poco ruido.

A tener en cuenta

Como se comentaba previamente, a pesar de tener unas escaleras que facilitar el acceso, para entrar al agua hay que atravesar una zona rocosa, que puede ser algo compleja para algunas personas y, en ocasiones, resbaladiza.

Por ello, lo más recomendable es acudir con calzado adecuado, ya sea con cangrejeras o escarpines, y hacerlo si se tiene la agilidad suficiente; con el fin de evitar resbalones innecesarios y facilitar la entrada al agua tras usar las escaleras.