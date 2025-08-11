Lo has estado haciendo mal toda la vida: una chef italiana explica la forma correcta de cocer la pasta para que quede perfecta

Cocer pasta puede parecer una de las tareas más sencillas de la cocina, sin embargo, son muchos los que llevan haciéndolo mal toda su vida, tal y como explica la chef italiana Roberta (@chefrobertaofficial), ya que agregan un ingrediente que no es necesario: un chorro de aceite en el agua de cocción.

Así pues, comenta que es un gasto totalmente innecesario, y que, lejos de aportar beneficios en la cocción, no tiene ningún beneficio: "El aceite en el agua de la pasta es totalmente inútil. Cuando ponemos el aceite en el agua, queda flotando: no toca la pasta, no evita que se pegue, no hace nada", explica la popular cocinera.

Para que la pasta quede en su punto perfecto, al más puro estilo italiano, tan solo se necesita "agua, sal y mover la pasta durante los primeros minutos" de cocción.

Además, también explica que usar aceite durante este proceso puede provocar que la salsa no se adhiera correctamente a la pasta después, ya que resbalará y no se integrarán los sabores como es debido.

Agua de cocción

Paralelamente, también es aconsejable no aplicar aceite en el agua cuando posteriormente va a ser usada para cocinar salsas que acompañen a la pasta, ya que puede alterar el sabor o la consistencia de las mismas.

A tener en cuenta

Si bien ya ha quedado claro que aplicar un chorrito de aceite en el agua no es necesario, sí que se puede usar con otro fin durante el proceso de preparación de la pasta.

Untando una fina capa de aceite en los bordes de la olla, se evitará que el agua rebose, provocando que caiga fuera del recipiente. Este proceso se puede realizar también con mantequilla, obteniendo el mismo resultado.