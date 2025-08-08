La cena antiinflamatoria que preparo cuando no quiero complicarme: con solo cinco ingredientes y deliciosa

En cuanto llega el verano, hay quienes afirman abiertamente no querer pasar mucho tiempo en la cocina y, mucho menos, complicarse durante el momento de la cena. Ante ello, contar con recetario que cumpla con estas dos características y que además sea saludable, es vital. Y ahora bien, aunque por lo general el concepto de 'dieta' se suela asociar con alimentos como verduras y varias horas en la cocina, no es cierto.

Una idea de cena antiinflamatoria

Sandra Moñino, nutricionista y creadora de contenido, ha compartido a través de sus redes sociales una idea de cena antiinflamatoria y muy fácil de preparar que está deliciosa. En la publicación, se puede observar cómo acude a un supermercado para encontrar todos los ingredientes necesarios, solo cinco, por lo que no hay excusas.

La base de esta receta, y lo más importante si la definimos desde el punto de vista "antiinflamatorio", es el boniato. Ahora bien, la nutricionista explica que la clave está en cocinarlo y dejarlo reposar durante al menos unas 12 horas: "El almidón que contiene se convierte en almidón resistente que pasa íntegro a nuestro trasto digestivo, llegando hacia el colon, donde alimenta ahí a nuestras bacterias y genera ese ácido butírico, que es antiinflamatorio".

En este caso, los ingredientes que acompañan a estas tostas de boniato también tienen varios beneficios para la salud. Por ejemplo, las grasas saludables del queso feta o el aguacate y la proteína de buena calidad de los filetes de caballa, también ricos en Omega 3.

Tostas de boniato y caballa: cómo prepararlas

Ingredientes:

Boniato

Queso feta

Aguacate

Filete de caballa

El paso a paso

Cocina el boniato en el horno y deja enfriar durante al menos 12 horas. Después, corta en láminas. Añade una capa de aguacate machacado, queso feta y la caballa desmenuzada.