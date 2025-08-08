Aviso de la Guardia Civil a toda España: a partir de ahora, ten cuidado con las llaves de casa si estás de vacaciones

Con la llegada oficial de agosto, las vacaciones de muchos ya están aquí y sino, quedan a la vuelta de la esquina. Maletas listas, coche cargado y rumbo a la playa, en la gran mayoría de los casos, aunque es cierto que otros tantos optan por destinos fuera del país. Y aunque son días para disfrutar y desconectar, la Guardia Civil alerta que es importante también mantenerse con los ojos bien abiertos, para evitar sustos y problemas de última hora que nos arruinen las vacaciones.

En profundidad

Un gesto, a priori inofensivo, es el de llevarse las llaves de casa consigo a todas partes o dejarlas en el coche, cuando la Guardia Civil avisa de que puede ser peligroso. ¿El motivo? Pueden robarlas y averiguar dónde vives.

"Es un grave error. Estás poniendo en peligro tu vivienda, incluso a tu familia", esas son algunas de las primeras palabras que pronuncia un portavoz de la Guardia Civil en uno de los últimos vídeos de su perfil de redes sociales.

Continúan explicando que en numerosas ocasiones, hay quienes optan por guardar las llaves de casa en el interior del coche, cuando se están exponiendo a un peligro añadido. "Si sufres un robo en el vehículo, cogen estas llaves y logran tu dirección, pueden acceder a ella fácilmente y sustraer los objetos de valor", explican.

Más detalles

Si se diera este caso, lo más habitual es que la vivienda se encuentre vacía, por lo que los ladrones tienen vía libre para robar todo lo que quieran de casa. Aunque, se han dado casos diferentes: "Acceden al interior y se encuentran con familiares que no se han ido de vacaciones". Esto puede dar lugar a un riesgo añadido.

Por ello, recuerdan que nunca se deben dejar las llaves de casa en el interior del vehículo y en el caso de tener que hacerlo, "no lo hagas en lugares visibles desde el exterior".