Reservan una villa para sus vacaciones por casi 6.000 euros y cuando llegan comienzan las sospechas: "Así comienza la estafa"

Imagínate estar contando los días que quedan para que comience ese esperado viaje y recibir el día de antes un mensaje que pone patas arriba todos tus planes. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a una familia belga que, después de reservar una villa en el sur de Francia para pasar sus vacaciones se encontraron con una molesta sorpresa. Y así, lo que deberían haber trascurrido como unas idílicas vacaciones, se convirtió en una auténtica pesadilla por el valor de unos casi 6.000 euros.

A priori, todo sucedía con total normalidad. Como cada año, una familia belga fija en el mapa Hossegor, una pequeña población en el sur de Francia, y su habitual destino para pasar las vacaciones de verano. En esta ocasión, se habían decantado por una espectacular villa cuyo importe de alquiler ascendía a 5.880 euros.

Tras firmar el contrato, abona el depósito y un segundo pago en junio, la familia Verhoeven lo tenía todo preparado, pero el día de antes, un inesperado mensaje les cambia todos los planes: la casa estaba ocupada ilegalmente por okupas.

Hossegor | Fuente: Istock

Obligados a buscar un nuevo alojamiento a contrarreloj, la familia afectada decidió acudir al lugar in situ para verificar qué es lo que estaba sucediendo y cuáles eran las condiciones en las que se encontraba la villa, y ahí es donde comienzan las sospechas.

Así lo ha relatado el medio francés, Sud Ouest, al recoger las declaraciones de los afectados y afirmar que era muy raro lo que estaba sucediendo, pues había un BMW en la entrada de la casa. Tras ello, la familia decidió presentar una denuncia por fraude y contrató a un abogado que enviara inmediatamente un requerimiento a la inmobiliaria (SCI), encargada de la gestión del inmueble.

Por su parte, el propietario afirma ser también víctima de este suceso y alega que se algunos socios se habían instalado, sin su consentimiento, en la villa y se negaron a abandonarla. Verdad o no, lo que queda claro es que la familia Verhoeven reclama el dinero y si no es devuelto en el plazo de 8 a 15 días, como marca la ley, se podrían emprender acciones legales ante los tribunales.