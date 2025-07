"Es un engaño, no vengáis": Una turista viaja hasta el 'Caribe gallego' y muestra su descontento en redes sociales

Verano, sol, vacaciones... Aunque hay muchos que optan por otro tipo de turismo, como el rural, lo cierto es que la gran mayoría aprovecha estos días para disfrutar y desconectar en la playa. Y lo mejor que tenemos en España, es que no es necesario irnos hasta la otra punta del mundo para encontrar el auténtico paraíso. La Costa Blanca y su tranquilo Mar Mediterráneo, el azul intenso de la Costa Brava o las salvajes playas del norte son solo algunas de las opciones. Y el problema no es llegar, sino decidirte por cuál.

Ahora bien, ¿realmente encuentras lo que estabas esperando? En muchas ocasiones, la realidad dista de lo que nos habíamos imaginado y para muchos, se convierte en un auténtico chasco.

Un paraíso... ¿decepcionante?

Este es precisamente el caso de Kristina Escortell, más conocida en redes sociales como @krisbuscandoalsol. Con casi 60.000 seguidores, esta creadora de contenido recorre el mundo y nos muestra aquellos lugares que merecen la pena conocer, además de compartir múltiples consejos. No obstante, lo que en un inicio parecía que iba a ser un vídeo repleto de elogios para una playa de Galicia, acaba convirtiéndose en una crítica. ¿El motivo? Su agua congelada.

Kilómetros de arena, un sol despampanante, poca gente, aguas cristalinas y un color azul intenso. Aunque a priori pudiera parecer que cuenta con todo lo necesario para ser el mismísimo paraíso, hay quienes tienen una opinión totalmente distinta. "¿A qué parece el Caribe? Pues no, es Galicia y el agua está más fría que un glaciar", comienza el vídeo.

Así, sin rodeos, muestra cuál es el motivo de su desencanto. Y es que, aunque es cierto que los locales y muchas otras personas están acostumbradas a sus baños "extremadamente refrescantes", para otros puede convertirse en un auténtico problema. "Llevo media hora intentando meterme y se me duermen las articulaciones", apunta.

Según va avanzando en dirección a la orilla, la cosa empeora, hasta tal punto en el que se tiene que parar. "¿Sabes cuando sientes como agujas?", esta es la sensación con la que compara un baño en las gélidas aguas de la costa gallega. Y aunque termina diciendo "es un engaño, no vengáis", lo hace sin desmerecer las vistas: "¡Pero mira el color!".

El fenómeno que inunda las redes sociales

Y más allá de su reacción, con la que puedes estar de acuerdo o no, algo que también llama la atención son los múltiples comentarios que se encuentran en la publicación. Existe gente que es muy celosa de su tierra y lugar de descanso, por lo que la idea de que se colapse de turistas durante la época veraniega no es la más apetecible. ¿La solución? Intentar espantar a los turistas con comentarios negativos.

Por supuesto, aquí es donde entra en juego la imaginación de cada uno y, la verdad, algunos no tienen desperdicio. "Y el problema no es solo el agua, llueve mucho y hay tiburones. No es un buen lugar para veranear", se puede leer. Y otros lo dicen sin tapujos: "Congeladísima que está, no vengáis a Galicia".