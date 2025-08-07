Series para ver este fin de semana: el regreso de 'Miércoles' a Netflix, 'Platónico' y 'Desaparecido'

Netflix ya ha estrenado la primera parte de la segunda temporada de Miércoles. Es la gran novedad de la plataforma para estos días tórridos de agosto. Compite en el streaming con el estreno de Outlander: Sangre de mi sangre, la precuela de la serie original (Movistar Plus+). La nueva temporada de Platónico (Apple TV+) y el thriller Desaparecido (Netflix) son otras opciones para disfrutar de la televisión en vacaciones.

'Miércoles' retoma el universo inquietante de Tim Burton

Netflix. La segunda temporada acaba de desembarcar en la plataforma con una primera parte compuesta por cuatro episodios. El 3 de septiembre llegarán otros tantos. En esta nueva etapa de Miércoles, la serie apuesta por un tono más oscuro y maduro. La protagonista (Jenna Ortega) enfrenta nuevas amenazas mientras protege a sus seres queridos, en una historia cargada de misterio, poder psíquico y estética gótica.

Vídeo YouTube

'Platónico', los problemas de la mediana edad son de risa

Apple TV+. Arranca la segunda temporada de esta comedia sobre dos antiguos mejores amigos (Seth Rogen y Rose Byrne) que se reencuentran en la mediana edad. A medida que retoman su intensa amistad, sus vidas comienzan a desestabilizarse de forma caótica y divertida. La serie, que regresa con diez nuevos capítulos, acaba de estrenar los dos primeros. El resto llegará a razón de uno por semana, hasta el 1 de octubre.

Vídeo YouTube

'Desaparecido', un thriller con una atmósfera inquietante

Netflix. Este adictivo thriller ambientado en el País Vasco se estrenó hace unas semanas en la plataforma con un importante éxito y ya está completo. Sus ocho capítulos siguen la misteriosa desaparición de Jon Agirre tras pasar una noche con amigos. A través de saltos temporales y una investigación cada vez más tensa, explora mediante una atmósfera inquietante secretos, lealtades rotas y el impacto del silencio en una comunidad.

Vídeo YouTube