Crítica de 'Furia' (HBO Max): la gran rebelión de cinco actrices rabiosas ante ante el abismo de la vida

El gran estreno español de HBO Max para este año es Furia, una serie intensa y cruda sobre los límites de la paciencia, la injusticia cotidiana y la rabia contenida. La ficción reúne a cinco actrices realmente extraordinarias -Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro- en un relato donde cada una interpreta a una mujer empujada al abismo por una sociedad que las ignora, las traiciona o las oprime. "Es un relato contemporáneo donde, en un mal día o en el mejor de ellos, cinco mujeres en situaciones límite sacan a la justiciera que llevan dentro, en plan jokers ibéricas", explica Félix Sabroso (Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, Descongélate), creador y director de esta serie. El guionista que describe el proyecto como una "furiosa sátira realista" condimentada con "egoísmo", "intereses" y "locura colectiva".

Marga (Carmen Marchi) es una artista bastante esnob. Roberto (Alberto San Juan), su marido, interpreta a un directivo de televisión que tiene una relación con Tina (Claudia Salas), la asistenta a la que ha dejado embarazada. Vera (Pilar Castro), amiga de Marga, es una cocinera famosa que debe cerrar su negocio por culpa de los ataques de un incisivo crítico. Nat (Candela Peña) es una dependienta de alta costura. Marga y Vera son sus clientas. Nat se ve amenazada cuando la empresa renueva plantilla contratando gente más joven. Adela (Nathalie Poza), madre de Tina, no tiene trabajo y va a ser desahuciada, junto a su anciana madre. Victoria (Cecilia Roth) es una actriz olvidada del cine erótico de los años 70 que recibe una oferta que podría suponer su regreso a las pantallas por todo lo alto, pero en realidad se trata de un engaño. En el reparto también figuran Ana Torrent, Pedro Casablanc, Iván Pellicer, Francesc Garrido y Pepón Nieto, entre otros.

Las cinco mujeres protagonistas llegan al límite y perpetran sus venganzas, pero lo que no saben es que ni ellas se salvarán. Cada episodio -ocho de 25 minutos cada uno de ellos- presenta una situación límite: despidos injustos, relaciones tóxicas, abusos emocionales o pérdidas vitales. Aunque son casos independientes, todos ellos están entrelazados de forma sutil, de tal forma que las protagonistas de la serie acaban conectadas de una manera u otra. Esta estructura permite observar distintos rostros de la furia femenina, desde la silenciosa hasta la explosiva, dependiendo del carácter que tenga cada una de ellas.

Cinco estrellas de la pantalla

El mayor reclamo de Furia se convierte también en su mayor acierto, porque pocas series gozan de cinco actrices tan sólidas que dan fuste a estos personajes extremos y desesperados, pero muy humanos, que soportan una asfixia emocional que expone algunas verdades incómodas. La serie se mueve entre el drama social y el thriller emocional, con una propuesta visceral que incomoda, sacude y deja preguntas abiertas para que los espectadores participen y saquen sus propias conclusiones.

Furia se une a esa lista de series protagonizadas por un grupo de mujeres que casi es un género en sí mismo en la televisión, desde tiempos de Las chicas de oro. HBO Max estrenó recientemente la última temporada de And Just Like That, secuela de Sexo en Nueva York, pero no podemos olvida otras, como Big Little Lies (Prime Video) o Mujeres desesperadas (Disney+).

