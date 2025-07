Yurena rompe a llorar ante el estreno de la serie de su vida en Netflix: "Habéis hecho justicia"

Superestar, la serie que narrará la vida de Yurena, antes conocida como Tamara y después como Ámbar, es uno de los estrenos más esperados del verano. Ingrid Garcia-Jonsson interpreta a la cantante, que está rendida ante el trabajo que ha hecho la actriz en esta ficción que llegará el 18 de julio a Netflix.

"Me has emocionado, has hecho una gran interpretación porque tienes un corazón de oro y una empatía tremenda. Jamás lo olvidaré", expresó a la actriz en un evento que reunió a las dos Yurenas, la real y la de la ficción. "Todos los actores y actrices son maravillosos, no se ha podido hacer un casting mejor, porque están perfectos en sus papeles. Enhorabuena".

Entre lágrimas, Yurena dio las gracias a Nacho Vigalondo, creador de Superestar, a Los Javis, productores de la ficción, "y a Netflix, que es lo máximo". "Esta serie es un regalo divino, es justicia", expresó la artista, icono popular de los años 2000, cuando arrasó musical y televisivamente con el tema No cambié. "Gracias por hacer que se haga justicia después de tantos años", insistió Yurena, muy emocionada.

Superestar tiene seis capítulos y propone una reimaginación del Tamarismo, ese extraño fenómeno mediático que tuvo otros personajes secundarios igual de peculiares que Yurena. Además de Ingrid Garcia-Jonsson, el reparto lo completan Secun de la Rosa como Leonardo Dantés, Carlos Areces como Paco Porras, Julián Villagrán como Arlekín, Natalia de Molina como Loly Álvarez, Pepón Nieto como Tony Genil, Rocío Ibáñez como Margarita Seisdedos y Sofía González en el papel de Tamarita.