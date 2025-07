Andrés Arconada recomienda 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' con Pedro Pascal, un superhéroe entre el poder de la nostalgia y el futuro

Cuando ya nadie esperaba una nueva adaptación cinematográfica de Los 4 fantásticos, aquí está. Estos superhéroes creados por Marvel en los años 60 tuvieron una buena primera adaptación en 2005. El éxito de aquel estreno hizo que tuviera una secuela dos años más tarde, eso sí, sin alcanzar ni de lejos lo obtenido por la primera entrega. El estudio volvió a intentarlo diez años después de la primera película, en 2015, con un gran batacazo en taquilla.

Los 4 fantásticos: Primeros pasos es la primera historia de estos superhéroes que llega de la mano de Disney tras la compra de Fox, a quien le tenía cedidos los derechos Marvel. La película, dirigida por Matt Shakman, resucita a Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa y los llevan a sus años de creación, la década de los 60, pero no los que nosotros vivimos, ya que tienen ciertas peculiaridades. Eso sí, no nos vuelven a contar cómo se convierten en superhéroes. En este caso, se ciñen a narrar nuevas aventuras, al igual que ha pasado con el nuevo Superman, de DC, rival editorial de Marvel, cuya última entrega llegó hace dos semanas.

Todos os preguntaréis ¿Los 4 fantásticos: Primeros pasos es una buena película? No, aunque no soy un especialista en superhéroes, pero es que no tiene por qué serlo. A mi juicio, la mayoría de películas basadas en los cómics de Marvel y sus distintos superhéroes no lo son. Pero también hay que decir a su favor que suelen ser muy entretenidas y que cumplen con el deseo del público de agradar y divertir a la concurrencia. Por eso está incluida en estas recomendaciones de cine familiar del mes de julio.

No es tampoco en esta ocasión una película llena de acción donde las situaciones personales y personajes importan poco en favor de efectos y más efectos especiales y batallas. En esta ocasión, la película se detiene en los personajes, ya que son exploradores, padres y superhéroes sólo cuando tienen que serlo. La familia es una premisa, algo que se convierte en una realidad paralela donde, por cierto, no existen otros superhéroes, sólo Los 4 fantásticos. Eso convierte al equipo de superhéroes en la única defensa que tiene el mundo para salvarse de un villano como Galactus sin dejar aparte al perverso Silver Surfer. Juntos harán todo lo posible para destruir nuestro planeta.

La película cuenta con grandes escenarios y una estética que combina la nostalgia con el futuro, algo que le da un estilo muy particular. Los personajes se verán obligados a equilibrar sus roles como héroes convirtiéndose en algo muy personal y solidario.

Los 4 fantásticos: Primeros pasos tiene un reparto que funciona a la perfección y que encabeza el cada vez más prolífico Pedro Pascal (Juego de Tronos, Narcos, The Last of Us, Gladiator 2) que junto a sus compañeros -Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach- nos enseñará que son un equipo unido y formidable en tiempos de crisis. La película también incluye en su reparto a Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser y John Malkovich. Los fans de la saga seguro que lo tenéis claro, los demás, como decía al principio, seguro que no os aburrís.

Vídeo YouTube