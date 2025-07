Andrés Arconada recomienda 'Elio', el poder oculto de los que se sienten extraterrestres

Qué sería del verano sin una película de Pixar, una de las factorías que más alegrías dan desde que sus creadores hacen una animación inteligente que gusta a todo tipo de públicos, creando generaciones adictas a sus películas. Es cierto que la productora ha tenido distintos vaivenes, dando a veces resultados mediocres que no han funcionado como otras producciones anteriores. Espero que no pase con Elio, aunque los resultados de la taquilla en EEUU, donde ya se ha estrenado, no son los esperados. Algo que no entiendo, a Pixar se le acusa de tirar de franquicias en lugar de crear nuevas historias y personajes que merezcan la pena. Pero cada vez que estrena una secuela, véase por ejemplo Del revés 2, son éxitos impresionantes. El público parece mirar a otro lado y no darle la oportunidad que merece a las nuevas historias. Yo sí apuesto por Elio y os la recomiendo.

La historia es la de un niño de 11 años, Elio, con una gran inteligencia e imaginación que siente que no encaja en el mundo. Sueña con el espacio exterior, quizás influido por su tía, una militar que lidera un departamento centrado en descubrir señales que vengan de fuera. Elio intenta contactar con los extraterrestres una y otra vez hasta que lo consigue. Tras ser abducido, es llevado a un rincón del universo donde es confundido con un embajador oficial de los humanos emprendiendo una aventura en un mundo deslumbrante y ajeno.

La primera moraleja de la película, que me parece importante, es que ser diferente no es algo malo, sino algo que te hace único. En segundo lugar, enseña que no es necesario ser adulto para cambiar el destino de todo un planeta. Elio te inyecta una dosis de alta emotividad, no deja de ser un tratado sobre la aceptación, el dolor ante una desgracia, la empatía, la amistad y el poder encontrar tu lugar.

Pixar sabe exactamente cómo y cuándo asestar el golpe más certero a nuestros corazones para sumergirnos en una historia redonda que pasa de la risa a las lágrimas causando una sensación muy placentera. Sin duda, Elio es el bálsamo que necesitaba su productora para reconectar con sus raíces, aquellas que les hicieron ser quienes son manejando los hilos necesarios para que cualquier espectador conecte con la historia. A eso se le llama inteligencia.

Quiero destacar la música, ya que juega un papel muy importante. Al contrario que otras producciones donde ésta satura y entorpece, en esta ocasión hace resaltar todo lo que le sucede al personaje viviendo una montaña rusa de emociones. Puede sonar repetitivo, pero es que está muy bien, ya que gusta tanto a niños como a adultos gracias a que está contada a la perfección. La animación es impecable a nivel técnico, el diseño de los alienígenas es juguetón y variado, en definitiva, Elio es un cuento moral con muchos momentos mágicos y extravagantes que contiene un villano digno de Marvel. Para no perdérsela.

