Andrés Arconada recomienda 'Jurassic World: El renacer': Scarlett Johansson resucita la gran saga de los dinosaurios

Durante las próximas semanas me quiero acercar, si me lo permitís, al llamado cine familiar, el que va enfocado a todo tipo de públicos. Un cine que pueden ver desde los más pequeños a los más veteranos y que las distribuidoras suele estrenar en julio para intentar permanecer durante todo el verano gracias, en parte, a las pantallas de los cines precisamente de verano. El pistoletazo de salida de este tipo de cine se produjo la semana pasada con la última entrega de Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, que nuevamente ha dado en la diana de la taquilla.

Cuando todos, al menos yo, creíamos que el mundo de los dinosaurios creados por Steven Spielberg, primero con Parque Jurásico y después con Jurassic World, había dado sus últimos estertores vuelve con fuerza una nueva aventura, esta vez titulada Jurassic World: El renacer. Su primer acierto es alejarse de los protagonistas que habíamos visto en las últimas entregas creando una nueva aventura con nuevos personajes. Lo peor, incluir a una familia en la trama, algo que entorpece la acción y el sentido de la entrega. Pero Spielberg tiene claro que estos elementos son necesarios para acercar a los más pequeños a este cine.

La historia comienza 5 años después de los hechos ocurridos en Jurassic World: Dominion. Los dinosaurios no soportan las actuales condiciones climatológicas de la Tierra y se están volviendo a extinguir salvo en una remota isla cerca del ecuador donde conviven con nuevas especies, unos seres híbridos que fueron creados por los científicos del parque. Una importante farmacéutica quiere el ADN de tres especies que sobreviven allí para crear un medicamento que puede salvar millones de vidas. Para ello, contratará a una mercenaria y a su equipo para lograr su objetivo. Al equipo se sumará un científico amante de los dinosaurios que quiere que perduren.

Johansson ofrece verdad

Durante la misión se toparán con una familia que entorpecerá sus acciones mientras el peligro crece y se enfrentan a bestias desconocidas y a la verdad oculta. Al frente del reparto se encuentra la cada vez mejor actriz Scarlett Johansson que nos vuelve a demostrar que las heroínas, aunque sea una mercenaria, le van como anillo al dedo. De su mano cruzaremos mares, tierra, luchas de todo pelaje dando vida y verdad a un personaje que en manos de otra hubiera resultado bastante falso.

No hay que buscar tres pies al gato, la película da todo lo que esperas, acción dosificada al principio y explosiva en sus secuencias finales, tensión máxima para que el espectador no se aburra nunca y sustos continuos, mientras nos preguntamos quién será la siguiente víctima. Sus efectos especiales son de primera, te hace, volver a creer que eso puede existir y con eso a mí me basta. Tal y como está concebida, creo que tenemos dinosaurios para rato.

Vídeo YouTube