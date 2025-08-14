El truco de los hoteles que pocos viajeros conocen: por qué nunca deberías reservar una habitación que termine en '01'

El verano es una época perfecta para viajar y descubrir nuevos lugares, aunque cuando el día termina lo que quieres es paz y tranquilidad. No solo se debe poner atención en el alojamiento y la zona, sino que hay un truco básico que hará de la estancia mucho más agradable.

El problema del ruido

Una vez que se comienzan las vacaciones te encaminas con ilusión al inicio del viaje, llegas a la habitación de tu hotel y te relajas un poco antes de asegurarte de los planes del día siguiente. Sin embargo, el ruido constante por el pasillo, ya sean personas paseando o ascensores subiendo y bajando, puede arruinar eso que buscabas con tantas ganas: el silencio.

Es por ello que Javier Sobrino, fundador de la plataforma española especializada en alojamientos Descubriendo Viajes, ha compartido con nosotros algunos de esos trucos que solo requieren hacer una reserva estratégica

"Después de pasar más de una década viajando por España y alojándome en cientos de hoteles, he aprendido que el número de habitación en tu reserva puede hacer o arruinar toda tu estancia", explica el fundador de la plataforma.

Javier Sobrino ha recorrido todo tipo de habitaciones de los hoteles en España, desde casas en árbol hasta impresionantes resort familiares con todo tipo de actividades para los más peques.

El truco del número

Es simplemente un dato que tienes que tener en cuenta: "Nunca reserves una habitación terminada en '01'. En la mayoría de hoteles, las habitaciones terminadas en '01' típicamente están ubicadas justo al lado de ascensores, escaleras y áreas de servicio - esencialmente, los lugares más ruidosos de la planta", advierte.

La plataforma explica que esto no es una mera casualidad, sino que se trata de una estrategia de eficiencia. Las terminadas en '01' se encuentran cerca de ascensores o áreas de servicio para facilitar ciertas operaciones del hotel, pero esto hace que se llegue a tener una experiencia peor en la estancia.

"Estas habitaciones captan todo el tráfico peatonal de otros huéspedes que van y vienen a todas horas. También escucharás al personal de limpieza comenzar sus rondas temprano por la mañana, con carritos rodando por tu puerta primero, y suministros siendo reabastecidos en áreas de servicio cercanas".

A pesar de que haya horas en las que se exija el silencio para los huéspedes, este ruido no es solo durante el día: "Juerguistas nocturnos regresando a sus habitaciones, madrugadores saliendo para el desayuno, y el constante ping de las puertas del ascensor se convertirán en la banda sonora de tu estancia", reconoce Sobrino.

¿Un hotel con señales de ruido?

Lo cierto es que pocas veces se advierte esta condición por parte del hotel cuando se está haciendo la reserva online: "Los hoteles están en el negocio de vender todo su inventario. No van a ofrecer voluntariamente información sobre cuáles habitaciones podrían ser menos deseables a menos que preguntes específicamente".

La solución

Javier Sobrino termina explicando que no es necesario hacer exigencias, "se trata de hacer solicitudes inteligentes".

Lo primero sería llamar directamente al hotel después de reservar por Internet y "se amable", aconseja Sobrino. Al personal del hotel le interesa que disfrutes al máximo de la estancia, por lo que recomienda que menciones una ocasión especial, aunque sea "solo que has has estado esperando este descanso durante meses".

En concreto, si se pide con amabilidad que "preferirías una habitación tranquila lejos de ascensores", puede ser suficiente.

"Los hoteles quieren huéspedes felices que dejen buenas reseñas y regresen. Ser educado pero específico sobre tus preferencias significa que les estás ayudando a darte la experiencia que esperas. En mi década viajando por España, he encontrado que cómo pides importa tanto como lo que pides", concluye el fundador de Descubriendo Viajes.