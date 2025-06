Andrés Arconada recomienda 'Cómo entrenar a tu dragón': una fábula emocionante, profunda y épica sobre una amistad sin límites

No suelo recomendar películas familiares, pero ya están a la vuelta de la esquina las vacaciones escolares a las que hay que sumar el éxito de la adaptación en imagen real de Lilo y Stitch. DreamWorks no iba a ser menos que Disney y estrena su propia versión en live action de uno de sus grandes éxitos, Cómo entrenar a tu dragón, que en 2010 fue un taquillazo memorable que nada tuvo que envidiar a ninguna producción de la casa del ratón.

En un principio, el guion, o su planteamiento, no convencía a casi nadie, hasta que se decidió que la historia se debía centrar en la relación de un padre y un hijo que no acababan de entenderse. Para más inri, entraba en escena Desdentado, un dragón herido que no puede volar y establece un vínculo especial con el joven. El éxito fue arrollador, tanto que tuvo dos continuaciones que siguieron la misma estela de éxito.

Ahora toca revisar esta adaptación que es casi un calco de la original, ganando en espectacularidad tanto en las escenas de acción como la recreación de Desdentado. Además, hace un guiño importante a la original: Gerard Butler interpreta al padre, personaje al que puso voz en la película de animación y que por otro lado le va como anillo a un dedo.

La historia no varía, estamos en la isla Mema donde vikingos y dragones tienen una antigua enemistad y aquí entra nuestro protagonista, Hipo, un muchacho diferente a los demás que es el hijo del jefe Estoico, una especie de rey de los vikingos. El chico desafía a todos, incluido a su padre que se avergüenza de él, y se hace amigo de un dragón al que llama Desdentado, a priori un temido animal que pertenece a la no vista por nadie saga de los Furia Nocturna. Aquí empezará la acción en la que intervendrán varios personajes centrales que nos llevarán a vivir con ellos múltiples aventuras que fundamentalmente nos divertirán.

Los personajes de esta nueva versión son los mismos que los de la original, pero con más empaque, convirtiendo la historia en una película formidable llena de momentos memorables donde el compañerismo, la empatía y el arrepentimiento van a formar parte sobresaliente de este film. Cómo entrenar a tu dragón aporta frescura y jovialidad imaginativa teniendo una factura impecable.

No hay que olvidar los toques de humor y emoción, necesarias para enganchar a espectadores de todas las edades. Cómo entrenar a tu dragón no deja de ser una fábula iniciática de sorprendente profundidad y la historia de una gran amistad. Una amistad sin límites. Es una película llena de detalles porque detrás hay una buena historia. Las escenas de batalla son épicas y emocionantes, además es un catálogo de ruptura de estereotipos que hace que vayas al cine acompañado para disfrutar de una historia que no te defraudará.

