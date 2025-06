Andrés Arconada recomienda 'Ballerina', una furiosa coreografía de amor, odio y violencia con Ana de Armas

Ahora que os voy a recomendar Ballerina me surge una pregunta previa que no acabo de resolver: ¿por qué una película que ofrece acción pura y dura y sirve al espectador lo que quiere ver suele tener en general una crítica tibia, incluso mala a veces, si da simplemente lo que se espera de ella? Pues no lo sé, pero yo soy de los que siguen con mucho interés la saga de John Wick desde 2014 cuando se inició. Con tres simples elementos (un perro, un coche y un viudo inconsolable) se ha construido toda una saga que logra el entretenimiento de millones de espectadores en todo el mundo y que es la joya de la corona de su productora.

En esta ocasión, la acción se sitúa entre la tercera y cuarta entrega y nos brinda la oportunidad de conocer a Eve, una niña que fue recogida por la organización criminal, protagonista de toda la serie, después de que mataran a su padre. La niña es entrenada tanto en el arte de matar como en la danza, donde es sometida a los más duros entrenamientos que podamos imaginar. Cuando crezca tendrá un único objetivo: vengar la muerte de su padre. Lo de la danza no es casualidad ya que este arte combina perfectamente con la ejecución de un asesinato dándole un tono novedoso a la película.

Ballerina va más allá de contarnos una simple historia de venganza. Cuenta con un guion con momentos de una gran complejidad que nos adentra en la historia y, lo que es más importante, en los personajes que se cruzan con Eve como parte de una coreografía donde bailarán a su son o morirán con ella. Es una historia de amor, odio y violencia ya que Eve es alguien que convierte su dolor en fuerza y casi siempre en furia. Parece tener un lema y es que las emociones pueden ser un estorbo porque te llevan a perder la frialdad necesaria para ejecutar tus acciones y sentimientos.

Ana de Armas convence

La película necesitaba una actriz convincente, algo que se hace realidad desde que aparece Ana de Armas, que va más allá de la pura interpretación física de Eve. La dota del dolor necesario para que nos creamos todo lo que lleva y esconde. Memorable todas sus secuencias con la directora de la escuela de baile a la que da vida Anjelica Huston, ajustada y precisa como siempre, y por supuesto la aparición de John Wick, Keanu Reeves, en una de las secuencias más importantes de la película y que por supuesto no voy a revelar.

Después de ver Ballerina no me cabe duda de que habrá más andanzas del personaje. Al igual que espero con ganas la quinta entrega de John Wick, estoy deseando la segunda parte de Ballerina. Una película en la que no hay que buscar más que puro y duro entretenimiento.

Vídeo YouTube