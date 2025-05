El humilde barrio a las afueras de Barcelona en el que creció José Elías, dueño de 'La Sirena': "Pisos donde antes había bares"

El emprendimiento de José Elías lo ha llevado a ser uno de los españoles más ricos con un patrimonio de 1.000 millones. Dueño de empresas de renombre como La Sirena o la energética Audax Renovables, ha conseguido convertirse en un gurú de los negocios. Su propio podcast y su canal de Youtube han hecho de él un rostro muy conocido en los medios.

En medio de todo el éxito y el lujo que ha conseguido por su esfuerzo, ahora mira al pasado y a todo lo que ha tenido que recorrer junto a su madre. Concretamente ha sido en uno vídeo reciente de Youtube donde ha compartido uno de los momentos más entrañables de todos: su regreso al barrio de su infancia y su reencuentro con sus vecinos y amigos.

En el corazón de Badalona, en el distrito segundo de la ciudad, se encuentra Sant Crist de Can Cabanyes, un barrio humilde que durante décadas ha luchado contra el olvido por parte de las instituciones. Sus calles, compartidas con barrios vecinos como Sistrells, Lloreda o Puigfred, han sido escenario de luchas vecinales desde los 70, cuando por medio de protestas lograron que asfaltaran vías aún de tierra.

Elías regresó dos décadas después de marcharse y lo ha compartido la emoción de este reencuentro con el pasado. Calles distintas, fachadas casi irreconocibles y muchos locales cerrados, pero lo que no había cambiado para nada eran aquellos vecinos que hace ya años ayudaron a su familia cuando pasaban por uno de sus peores momentos

Para él este barrio contaba con personas como la Ramona, la Pilar o la Carmen, a las que ahora ha podido saludar y recordar con ellas anécdotas del pasado que había olvidado casi por completo.

Sin embargo, no se podía negar que había algo muy distinto en todo esto: "De primeras lo que me encontré es que el 90% de los locales están cerrados, hay pisos donde antes había bares históricos y las calles que me vieron crecer están totalmente cambiadas. Las fachadas están más rotas que nunca", explicó.

A pesar de todo este "es el lugar donde aprendí a caminar, a pelear y a soñar algo más", dice antes de terminar con un mensaje para sus vecinos: "Gracias. Sois la memoria viva de lo que realmente importa".

Volví al barrio donde me crié después de 20 años.



Y hacía tiempo que no me emocionaba así.



Santo Cristo. El lugar donde aprendí a caminar, a pelear y a soñar con algo más.



Hace unas semanas decidí volver con una cámara para grabar lo que quedaba de aquella época.



De primeras… pic.twitter.com/GWIE5ORRdO — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) March 5, 2025

Santo Cristo también ha sido cuna de otras figuras destacadas como Juan Magán, el DJ apodado 'el rey del electrolatino', y Jordi Dauder, actor y poeta galardonado con un Goya en 2010.

Hoy, el barrio sigue esperando más inversión, más atención, pero su espíritu sigue intacto: el de un barrio que nunca se rindió y se apoya.