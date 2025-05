José Elías, dueño de La Sirena, llama "tontos perdidos" a los autónomos que ganan menos que un asalariado normal

En nuestro país hay 3.421.048 personas que trabajan por cuenta propia, es decir, que son autónomos, un número que no ha hecho más que aumentar desde enero. Aunque cada vez hay más, lo cierto es que montar un negocio desde cero en España es una tarea realmente complicada vista la burocracia y la fiscalidad que enfrentan los emprendedores.

Muchos denuncian sentirse obligados a dejar a un lado su vocación empresarial cuando descubren como está regulado el sistema de autónomos, y eso que trabajando por cuenta propia pueden ponerse su propio sueldo. Pero cuidado, "si llevándote el trabajo a casa solo vas a ganar lo que ganarías asalariado con un sueldo normal, unos 1.500 euros tirando a bajo, ya te digo yo que eso es un negocio de mierda, sal corriendo", explica el dueño de La Sirena y gurú de los negocios José Elías en una de sus últimas intervenciones en un reconocido podcast.

Hay que ser realista con nuestro negocio y ponernos un sueldo acorde a nuestra actividad para no engañarnos a nosotros mismos, repite Elías, que incide en la importancia de lo que él llama 'coste de sustitución', el baremo principal que tenemos que seguir a la hora de establecer nuestro sueldo como empresarios.

"Si no estuvieras tú y tuvieras que llamar a alguien que hiciera tu trabajo, ¿cuánto le cobrarías?"

Que nuestra empresa salga a flote no significa que sea exitosa, lo será si con ella podemos percibir un sueldo elevado a cambio, mayor que el que recibiríamos por un trabajo asalariado. Si nos ponemos un salario bajo para que nuestro negocio tenga menos gastos y pueda salir adelante "el único esclavizado eres tú, eres tonto perdido", porque mantenemos nuestra firma a cambio de tener una remuneración que no se corresponde con nuestro valor.

Esta es la dinámica que siguen muchos pequeños emprendedores para no dinamitar su negocio, prefiriendo cobrar menos a cambio de tener, simplemente, un trabajo en el que ser su propio jefe. Sin embargo, imagina que un día te rompes una pierna y tienes que poner a un sustituto, ¿cuánto le pagarías por hacer lo mismo que tú? Estás menospreciando tu trabajo sin darte cuenta, engañándote a ti mismo.

Grábatelo a hierro

La empresa no va a ir bien porque te pongas un sueldo más bajo, lo hará por otros factores, por eso tienes que "grabarte a hierro el coste de sustitución", un concepto bastante simple. Como su propio nombre indica, es el coste de que te sustituyan en tu negocio, así que calcula cifra por si acaso, siempre siendo realista, no tirando por lo bajo pensando que así vas a beneficiar a tu compañía.

"Yo no necesito tanto dinero" dice Elías, pero "haz el número bien para que si se te rompa la pierna puedas poner a alguien y que la empresa aguante". Se consecuente con tus decisiones y no juegues al buen samaritano para aguantar una mentira que caerá por si sola más adelante, independientemente de si cobras un salario acorde a tu valor como trabajador o no.

Pensar y valorar tu coste de sustitución es "lo único que te permitirá no engañarte a ti mismo", sentencia el empresario.