Florentino Pérez dice que no sabía nada del Castor hasta los terremotos

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha comparecido en la comisión de investigación del caso Castor del Parlament de Catalunya. En su primera intervenvión, el presidente de la promotora del polémico almacén de gas se mostró sorprendido por haber sido convocado y aseguró que no participó en nada y que desconocía la marcha del proyecto hasta que se produjeron los seismos, aunque el escándalo del Castor ya estaba en las portadas de los periódicos en 2012 por haber prácticamente triplicado los costes previstos. Está obra "apenas representa el 1 por ciento de los ingresos de ACS", justificó Pérez.

"La mayoría de las obras salen bien, y algunas regular de las 10.000 obras que hacemos" sostuvo el empresario al tiempo que eludió el guante lanzado por los parlamentarios para que pidiera perdón a los habitantes de la zona.

"Yo no he intervenido en nada en esta obra, no he participado en ninguna gestión. Ha sido una cuestión muy desgraciada, todos estamos consternados, pero les pido que no me pregunten cosas que no sé" indicó Florentino Pérez.

Sin contactos con el Gobierno

El presidente de ACS instó a hacer más informes antes de desmantelar la instalación y negó haber mantenido contactos con los sucesivos Gobiernos por este asunto. "Ni hablé con Piqué, Clos, Sebastián, ni Montilla sobre Castor" , eso sí, con el ex ministro de Industria, José Manuel Soria, si que mantuvo contactos porque los cambios normativos que realizó forzaron a que se tuviera que buscar otro tipo de financiacion para la obra, de la inicial que se mantenía con la banca a la emisión de bonos y un crédito del Banco Europeo de Inversiones.

Para lograr la financiación se introdujo la polémica cláusula que permitió recuperar el dinero invertido en el fallido almacén.

Florentino Pérez justificó la cláusula, que el Supremo no declaró lesiva, en que "Ninguna empresa es capaz de asumir el riesgo geológico. El Estado asume el riesgo geológico y da un derecho de renuncia en los cinco primeros años. El Gobierno lo hace porque no se presentarían las empresas y ningun banco lo financiaría".

Pérez, visiblemente nervioso con los diputados del Parlament a los que pretendía responder antes de su turno de intervención, se defiendió y aseguró que "Parece que yo soy aquí un demonio. Nosotros somos servidores del Gobierno. Hemos sufrido una fatalidad".

ACS pierde dinero

Para el también presidente del Real Madrid, las afirmaciones de que le han dado 1.300 millones se hacen "porque yo soy conocido pero ese dinero se lo han llevado los bonistas que los financiaron". De hecho, para su compañía sentenció el presidente "Hemos perdido dinero porque no se cubrió el 100 por cien de la deuda".

El presidente de ACS recordó en su comparecencia que "De momento, nadie ha dicho que hay que desmantelarse" aunque el Gobierno ya ha asegurado en varias ocasiones que está preparando los pliegos para iniciar los estudios técnicos.

"Usted se cree que yo me creo que todos los que trabajan en mi grupo son unos santos, pues no. Le voy a decir también que hay gente en nuestro grupo, hay un porcentaje que también nos engañan a nosotros en la empresa, auque no se lo digo en este caso. Yo lo que tengo es mucho interés es que se clarifiqué ha pasado porque igual que no he sabido nada hasta que ha pasado, ahora me estoy informando de lo que ha pasado" indicó Florentino Pérez, que reclamó que se espera a que la Justicia decida.

"A mi no me han llamado nunca (por los tribunales) porque poco podía aportar, ustedes me han llamado y estoy encantado de venir aquí pero no a que me den un mitin de los buenos y los malos, esto no es una película de buenos y malos, esto es un tema muy complicado que hemos tenido una desgracia", concluyó y aprevechó para echar balones fuera cuando aseguró que "el mismo Recaredo no ha podido decir nada y viene de los canadienses y era el presidente de la empresa y tenía la responsabilidad".

"No hay ningun acta de ACS con el Castor. Cuando ha salido el temaclaro que lo hemos comentado, como no lo vamos a comentar pero este es un proceso que comienza en el año 1996".

La comisión de investigación contó también con la participación del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortazar, que explicó su entrada para financiar la operación de pago de la indemnización a ACS y Escal. Su homólogo del Banco Santander, José Antonio Álvarez, no acudió a la comparecencia.

CaixaBank, Santander y Bankia han cobrado 141 millones hasta el momento por la financiación de la indemnización del Castor y están pendientes ahora de la resolución judicial para poder recuperar los más de 1.300 millones aportados.