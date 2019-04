Repsol y Brookfield se disputan X-Elio por más de 1.000 millones

Repsol y Brookfield preparan sus ofertas finales para la venta de X-Elio, una de las mayores plataformas fotovoltaicas de España, por más de 1.000 millones de euros. Tal y como ha podido saber elEconomista, KKR y Gestamp recibirán este martes las ofertas finales para hacerse con esta compañía, que se convertirá en una de las grandes operaciones energéticas del año.

Todo apunta así a que a lo largo de este mes se resolverá este proceso -coordinado por Citi, el banco de inversión Macquarie y Uría Menéndez-, por el que se interesaron en un primer momento unas 45 compañías, entre las que figuraban grandes españolas como Acciona y Endesa. También se cayó de la puja Iberdrola, según adelantó este medio hace unas semanas.

Desde que se inició el proceso, Repsol parte como favorito, ya que es la segunda vez que quiere hacerse con esta compañía, después de que hace casi dos años se paralizara el proceso en el que llegó también a la fase final junto a los chinos de Shanghai Electric. En esta ocasión la petrolera presidida por Antonio Brufau va en consorcio con el fondo australiano Macquarie, con el que se repartirá los activos en operación que quedarán en manos del fondo, mientras que los proyectos quedarán en manos de Repsol. Esta era una situación similar a la de Iberdrola, que también estaba interesada únicamente en la cartera de proyectos de la compañía y no en las centrales que tiene en operación X-Elio, por lo que decidió no presentar oferta final. No obstante, también se espera la oferta del canadiense Brookfield, el principal rival de Repsol en esta operación.

Gran plataforma fotovoltaica

La empresa tiene en España un total de 455 MW para desarrollar tras las últimas subastas y cuenta con importantes capacidades tanto en México, donde obtuvo 242 MW en la subasta de largo plazo de 2016 y 250 MW en la de 2017, como en Estados Unidos.

La entrada de KKR en X-Elio se remonta a julio del año 2015, cuando llegó a un acuerdo con la división de renovables de Gestamp para adquirir el 80% de Gestamp Asetym Solar. Esta operación supuso, en aquel momento, valorar la compañía fotovoltaica en unos 923,5 millones de euros.

La inversión fue articulada a través de KKR Global Infrastructure Investors II, un fondo con un capital de 3.100 millones de dólares (2.752 millones de euros), gestionado de forma independiente.

X-Elio se define como "una compañía especializada en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de plantas solares con presencia en Estados Unidos, Oriente Próximo, Japón, Sudáfrica, América Latina (México y Chile, entre otros), Australia, Sudeste asiático, Italia y España. De hecho, el pasado verano, la compañía cerró una de las mayores operaciones de venta de activos solares en el mundo. Tal y como adelantó elEconomista el pasado verano, la empresa dirigida por Jorge Barredo, se ha desprendido de 187 MW de capacidad instalada que tenía en Japón por 700 millones de dólares (alrededor de 600 millones de euros al cambio actual). Esta operación, no obstante, no suponía la salida de X-Elio del país, que continúa desarrollando numerosos proyectos.