EDP vende una cartera de 229 MW solares en España a Prosolia por 160 millones

EDP ha acordado la venta a Prosolia Energy, controlada por el fondo francés InfraVia, de una cartera de cinco proyectos solares operativos en España con una capacidad de 229 megavatios (MW) por un importe de 160 millones de euros.

El grupo luso concreta así una nueva operación de rotación de activos renovables en el mercado español después de cerrar en junio el traspaso de 104 MW fotovoltaicos a la alemana Tion Renewables por 81 millones de euros y de que en 2023 transfiriera a la compañía austriaca Verbund un lote de parques eólicos en explotación con una capacidad de 257 MW por 460 millones de euros.

EDP, a través de su filial EDP Renováveis (EDPR), de la que controla el 71,3% del capital, sacó al mercado hace unos meses una cartera compuesta por cinco plantas solares en operación situadas en Andalucía y Castilla y León, con una vida media inferior a un año y con contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés). El proceso, dirigido directamente por la propia entidad portuguesa, fue bautizado como Proyecto Fortuny.

Prosolia ha resultado el ganador de la puja por el lote de proyectos solares de EDPR, con el que potenciará su cartera. La compañía cuenta con un 'pipeline' superior a los 4 gigavatios (GW) y está presente, además de en España, en Portugal, Francia, Italia y Alemania.

La operación llega apenas nueve meses después de sellar una alianza con InfraVia. En noviembre de 2024, el fondo francés especializado en la inversión en infraestructuras adquirió el 50% de Prosolia Internacional, matriz de Prosolia Energy, y se comprometió a aportar la munición necesaria para impulsar el plan de negocio global de la compañía alicantina. La transacción se valoró en 250 millones de euros.

InfraVia se convirtió en el primer accionista de Prosolia al comprar parte de los títulos de cada uno de los cuatro inversores que se repartían el capital de la empresa hasta entonces: Reorganiza Inversiones, cuyo administrador único es Juan Carlos Guaita, presidente de Prosolia, Pamir Global Solutions, ligada a Javier Martínez, consejero delegado de la compañía, y las sociedades portuguesas, Yellowspot y 2NT1ST Unipessoal. Cada uno de ellos ostenta actualmente el 12,5% del accionariado.

Plan de desinversiones

EDP, por su parte, acelera con esta desinversión en su plan de rotación de activos por el que prevé obtener 2.000 millones de euros para 2025. Tras el acuerdo sellado con Prosolia ya ha asegurado ingresos por alrededor de 800 millones de euros. El cierre de la compraventa de los cinco proyectos solares de EDPR en España está sujetolas condiciones reglamentarias habituales en este tipo de transacciones y la previsión de las partes es concretarlo antes de finalizar el presente ejercicio.