Galán (Iberdrola) pide seguridad jurídica para desatascar el "cuello de botella" en redes eléctricas

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y predictibilidad" para poder atraer inversiones en redes eléctricas, el "cuello de botella" para poder electrificar.

"Llevo años diciendo que las redes son absolutamente vitales. No solamente para distribuir la energía renovable a los centros de consumo, sino también para fomentar el uso y la electrificación. En estos momentos, estamos viendo en Europa y en España en particular que los cuellos de botella para poder electrificar se llaman redes eléctricas. No se han hecho las inversiones necesarias y mientras tienes una demanda latente que no puedes abastecer", señaló Galán en una entrevista en el maro de la jornada Global Trends 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmChamSpain).

Para lograr los 1,2 billones de euros en inversiones que la Comisión Europea estima necesarios para adecuar su red eléctrica hasta el año 2040, Galán hace suya la receta del propio órgano europeo: "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, predictibilidad, no medidas retroactivas, rendimientos atractivos, agilizar permisos y minimizar litigiosidad", apuntó el presidente de la energética. También incidió sobre la cuestión fiscal, la cual habría que "racionalizarla" respecto al resto de países competidores. "En Europa tenemos una media del 40% de impuestos a la electricidad contra un 10% en Estados Unidos", añadió.

"Estamos viendo que la electrificación en este momento es absolutamente imparable. Las previsiones apuntan a que la demanda se va a más que duplicar los próximos 15 años", alegó.

De no adoptarse estas medidas, el dirigente de una de las mayores energéticas cree que "el dinero no aflorará o se irá a aquellos países que te dan seguridad jurídica, te dan estabilidad, te dan predictibilidad y te dan unos marcos atractivos".

Cabe señalar que el grupo Iberdrola ha invertido 50.000 millones de dólares (unos 43.120 millones de euros) en las redes eléctricas de Estados Unidos en los últimos 20 años. Del mismo modo, añadirá otros 20.000 millones de dólares (unos 17.250 millones de euros) de aquí al final de la década también en redes eléctricas.

En esta línea también se pronunció posteriormente, en una mesa de debate, el ex Secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández-Cuesta, quien recetó que habría que suprimir el tope en redes de transporte y distribución en relación al PIB. "Hay que liberalizar la planificación, ya que no se hace una línea que no haya sido aprobada por la administración", indicó.

"Tenemos una demanda eléctrica igual que la que teníamos hace 20 años", apuntó en su misma mesa Carmen Becerril, presidenta de OMEL. De acuerdo con los datos de Red Eléctrica (REE), la demanda de electricidad en los últimos diez años apenas ha variado, pasando de 257.720 GWh en 2014 a 248.811 GWh en 2024.