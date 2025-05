Jorge Muñoz (Iberdrola): "Los clientes de Mi Iberdrola podrán usar el saldo acumulado para recargar su coche eléctrico"

Iberdrola amplía su programa de fidelización. Hasta ahora los clientes de Mi Iberdrola, que supera ya los dos millones de usuarios, podían usar el saldo acumulado en una especie de monedero digital para rebajar sus facturas de luz y gas, pero dentro de poco también lo podrán utilizar para efectuar recargas de coche eléctrico. Así lo avanza Jorge Muñoz, responsable de Smart Mobility de Iberdrola, en una entrevista con elEconomista.es en el marco del Automobile Barcelona 2025, que en su última edición ha superado en un 10% su objetivo de visitantes hasta alcanzar los 350.000.

La adopción del coche eléctrico en España no se está produciendo como que se presuponía. ¿Cuándo cree que llegará un despliegue masivo?

En comparación con países de alrededor estamos viendo penetraciones del 20% desde hace años. Estamos viendo que Portugal está por encima del 30% ahora mismo y es un país muy comparable a España. La explicación está en cómo se aplican los incentivos en el país vecino. No obstante, desde la pandemia nos hemos puesto mucho las pilas y en España ha crecido mucho la red de recarga y los fabricantes han mejorado los modelos, las características técnicas, la autonomía y los precios. Este año será un punto de inflexión.

¿Se puede decir que la red de recarga ya no es un problema para comprar un coche eléctrico?

Hay gente que se ha quedado anclada en una situación de hace ya unos cuantos años. La red ha ido creciendo entre un 30% y un 50% año a año, por lo que era un problema en 2020 o 2021, ya no lo es. La red de recarga ha crecido más rápido que las ventas de coches eléctricos y con puntos cada vez de más potencia. No ayuda que los puntos no estén señalizados en las carreteras.

La DGT ha empezado a señalizarlos.

La Administración se ha comprometido a señalizar, sobre todo, los de las autopistas. También hay ayuntamientos que lo están haciendo. Pero esto es muy sencillo, ya que las señales de velocidad, cuando se pasó a una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, se cambiaron en un fin de semana. No creo, por tanto, que sea un granan reto señalizar en un fin de semana o en un mes todas las estaciones de recarga que hay en las autopistas.

Iberdrola tenía el objetivo de cerrar 2024 con unos 9.000 puntos públicos instalados. ¿Lo ha conseguido?

Cerramos con 8.400, algo menos de lo que esperábamos, pero por dos motivos. En 2023 crecimos de 3.000 a 6.000puntos y el año pasado teníamos la expectativa de sumar otros 3.000, pero al ser los puntos de más potencia que antes, apartes de mucha más inversión, y todos los agentes que estamos, hay mucha saturación en todos los niveles administrativos. Los tiempos no es que vayan a mejor, sino que van a peor muchas veces. Dicho esto, los 9.000 los hemos alcanzado ya y tenemos más de 4.000 puntos en cartera.

¿Cuáles son propios de Iberdrola?

Tenemos más de 4.000 puntos que son propios. Luego hay otros 4.000 que hemos instalado para terceros pero los operamos nosotros y forman parte de la red de Iberdrola, de modo que para el cliente no hay ninguna diferencia. Y más de 1.000 que están dentro de la alianza con BP, que son de muy alta potencia.

¿Tiene Iberdrola la red de recarga pública más grande de España?

No hay duda, la red más grande es la nuestra. Pero, además, por miles de puntos de diferencia respecto al segundo y por muchos miles de diferencia respecto al resto. Hay quien se cuenta los puntos que tiene en proyecto o los privados y semipúblicos. Nosotros no. Un acceso semipúblico, por ejemplo, es cuando instalamos puntos de recarga en una empresa y pueden acceder los empleados.

¿Cómo está evolucionando el consumo de energía de la red de Iberdrola?

??En 2024 se consumió un 50% más de energía en nuestra red que en 2023. El crecimiento, como es lógico, está limitado por la cantidad de coches que se venden, pero puedo decir que el crecimiento de consumo de energía es mayor que el crecimiento del parque. Nosotros tenemos en torno a un 20% de los puntos de España y servimos más energía que ese 20% a través de nuestros puntos, pero no puedo desvelar más. También es porque tenemos puntos de más potencia. Ya contamos también con más de 300.000 clientes registrados en nuestra aplicación móvil y ganas muchos usuarios únicos cada mes.

¿Cómo competís contra los descuentos en las gasolineras al repostaje convencional?

Para consumidores domésticos se redujo el IVA y el impuesto eléctrico, pero cuando estos consumidores recargaban el coche en estaciones públicas lo hacían con el IVA al 21% y con el impuesto eléctrico asociado sin reducir. Las gasolineras tuvieron ayudas de 20 céntimos y la recarga pública no, es decir, se produjo un agravio comparativo entre las dos tecnologías en un momento de crisis.

Con estos descuentos al echar combustible, ¿interesa comprarse un coche eléctrico?

Te puedes ahorrar un 50% o más si recargas en puntos de menor potencia y entre un 10% y un 15% en puntos de recarga de mayor potencia. Eso sin ningún tipo de promoción. Iberdrola ofrece un 20% de descuento durante dos meses y, además, si eres cliente nuestro tienes entre un 5% y un 20% de descuento que se acumula en el programa Mi Iberdrola y lo puedes redimir dentro del consumo de tu casa.

¿Habrá alguna nueva promoción para atraer nuevos clientes?

Tenemos planificado que a lo largo de este año el saldo que acumulen los clientes en el programa Mi Iberdrola, que actualmente se genera por tener con nosotros la luz en casa, contratar productos y servicios, realizar recargas en nuestra red e invitar a amigos a Iberdrola, pueda también utilizarse en las recargas en la red de recarga de Iberdrola, consiguiendo aún más ahorro frente a la los combustibles.

¿Ha probado el mapa de puntos de recarga del Gobierno?

Lo ideal es que tenga información abierta, que se pueda integrar por desarrolladores independientes. Nos parece que es un buen paso adelante para visibilizar. Me parece aún más positivo que la gente entre y vea la cantidad de puntos de recarga que hay funcionando.