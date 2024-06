Repsol negocia la venta de un campo petrolífero en Texas por hasta 914 millones

Repsol negocia la venta de una participación minoritaria del campo petrolífero de Eagle Ford, en Texas, según ha adelantado este viernes Reuters. La agencia afirma que el acuerdo podría valorar los activos en hasta 2.000 millones de dólares (1.866 millones de euros) y que la petrolera cerraría una compra de hasta el 49%, es decir, 914 millones de euros.

Reuters informa de que la multienergética habría contratado a Scotiabank para llevar a cabo la operación. El objetivo de la operación constaría en incorporar a uno o varios socios para que mantengan las denominadas posiciones no operativas, obteniendo una tajada de la venta de hidrocarburos y pagando al mismo tiempo una parte de los costes de explotación. Los socios no operativos no son responsables de la extracción de petróleo y gas, ni de otras operaciones cotidianas.

Eagle Ford incluyen más de 800 pozos en producción repartidos en unas 80.000 hectáreas con una producción de unos 50.000 barriles equivalentes de petróleo al día. Fuentes consultadas por Reuters indican que la empresa tiene previsto mantener una participación mayoritaria y explotar el activo. Repsol y Scotiabank declinaron hacer comentarios.

Repsol se hizo con el 100% de la explotación en 2019, cuando adquirió por 325 millones de dólares la participación del 63% de su socio, Equinor.

Repsol detalló en febrero sus planes para centrar su cartera de exploración y producción en áreas de "ventaja competitiva y mayor valor" con el fin de preparar el negocio para una oferta pública de venta en EEUU en 2027. Así, identificó Eagle Ford como una de las principales áreas de crecimiento. También en febrero, presentó un plan para devolver 4.600 millones de euros en efectivo a los accionistas a través de dividendos y recomprar acciones por valor de hasta 5.400 millones de euros hasta 2027.

Venta de activos

En los años posteriores a la pandemia, las empresas petroleras y gasistas han obtenido beneficios extraordinarios, ya que la demanda de combustibles fósiles ha alcanzado nuevos récords. Sin embargo, algunos estiman que el consumo mundial de petróleo alcanzará su punto máximo esta misma década, a medida que el mundo se oriente hacia fuentes de energía más ecológicas.

Las grandes compañías energéticas han vendido activos petrolíferos y gasísticos no estratégicos y han incorporado a socios no operativos en las posiciones rentables, lo que les ha permitido recortar costes y obtener liquidez que pueden utilizar para aumentar la rentabilidad de los accionistas e invertir en fuentes de energía alternativas, como los biocombustibles.