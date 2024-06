Galdós (European Energy) y Casasus-Bribian (Ammongas): "Queremos instalar varias plantas de e-metanol en España y Portugal de 150 MW cada una"

European Energy planea invertir entre 700 y 1.000 millones de euros en cada una de las plantas de 100.000 toneladas de producción de e-metanol que la compañía pretende instalar en ambos países. Actualmente, está en conversaciones con varios productores de CO2 de origen biogénico en Andalucía, Galicia, Aragón y Cataluña.

¿A qué se dedica European Energy y en qué países está presente?

E. Galdós: La compañía se fundó en Dinamarca en 2004. Actualmente tenemos más de 800 empleados y estamos activos en 25 países, con oficinas en todos ellos, principalmente en Europa, pero también EEUU, Australia y Brasil. Nos dedicamos al desarrollo, construcción, operación y venta de proyectos solares y eólicos onshore y offshore, además de ser pioneros a nivel mundial en aportar soluciones Power to X. En 2023 construimos 750 MW, vendimos 1,1 GW, tenemos proyectos en cartera por 1 GW y administramos un total de 3,1 GW. Hemos firmado varios PPAs con compañías de la talla de Microsoft, Apple, la japonesa Asahi, y el mayor de Australia con Río Tinto. En los últimos dos años hemos tenido ingresos por más de 420 millones de euros y beneficios antes de impuestos por más de 115 millones. En abril de este año, Mitsubishi HC Capital ha comprado el 20% de la sociedad por 700 millones de euros, de los que vamos a invertir el 95% en la compañía para continuar nuestro plan de crecimiento.

¿Qué papel juega Ammongas en toda esta ecuación?

E. Galdós: En julio de 2023, European Energy adquirió el 100% de las acciones de Ammongas, empresa de biogás danesa fundada hace 22 años, que trabaja en el upgrade de biogás y está especializada en la captura de carbono para soluciones energéticas sostenibles. Junto a Jaime, que también es director y responsable de desarrollo de proyectos de Power-to-X en América, Iberia y Australia en European Energy, trabajamos en el desarrollo de plantas Power to X.

¿Cuáles son esos proyectos?

J. Casasus-Bribian: Hemos construido una planta de hidrógeno verde en Måde (Dinamarca) de 12 MW, en la que ya hemos producido el primer hidrógeno que se usará en las instalaciones del puerto de Esbjerg y en el sector industrial. La mayor parte de la energía para los electrolizadores la suministra los aerogeneradores de un parque eólico local de European Energy. El calor renovable sobrante del proceso se usará para proporcionar calefacción urbana a unos 300 hogares. El otro gran proyecto es la construcción, en la ciudad danesa de Kassø, de la que será la primera y la planta más grande del mundo de e-metanol. Producirá 32.000 toneladas de e-metanol al año y esperamos que empiece a hacerlo en el último trimestre de 2024. La mitad de la energía para el electrolizador procede de su propio parque solar de 300 MW y la otra mitad de la red. El electrolizador es de 52 MW, siendo el mayor de Siemens hasta el momento. La instalación suministrará e-metanol a cuatro compradores de tres sectores diferentes: Circle K (sector transporte), Maersk (sector naviero), Novo Nordisk (plástico en el sector farmacéutico) y Grupo LEGO (plástico fabricante de juguetes), que les permitirá sustituir productos que, de otro modo, darían lugar a la emisión de CO2 fósil. Decir que el e-metanol que producimos tiene una intensidad de carbono bajísima, inferior a 5 gramos de CO2 por megajulio. El exceso de calor renovable producido durante el proceso de producción será entregado a la red de calefacción urbana para suministrar a unos 2.500 hogares. En septiembre del año pasado, la japonesa Mitsui & Co. adquirió el 49% de la planta de Kassø. Finalmente, comentar que este año también tenemos una planta piloto de e-SAF en el país, para cuyo desarrollo hemos llegado a un MOU con la empresa suiza Metafuels.

¿Qué ventajas tiene la tecnología Power to X?

J. Casasus-Bribian: Power to X es el proceso de convertir la electricidad en productos ecológicos sostenibles para descarbonizar los sectores 'hard to abate' donde la electricidad renovable es muy difícil que sea aplicable. Power es la parte de energía renovable, y la X es la transformación de la energía renovable a través de electrólisis, primero en hidrógeno que luego puedes vender, segundo puedes producir hidrógeno y combinarlo con CO2 biogénico y producir e-metanol y, tercero, puedes coger el hidrógeno, pasarlo a e-metanol y luego a e-SAF. Otra fórmula es el amoníaco verde, un proceso relativamente parecido, pero sin el CO2.

¿Desde cuándo están en España?

E. Galdós: Desde 2007. En ese momento hicimos 14 proyectos que sumaban 12,5 MW, que supuso una inversión de 65 millones. Cuando se acabaron los feed-in tarifs salimos de España y volvimos hace cinco años. Tenemos una oficina en Barcelona desde hace tres años y medio y un pipeline en renovables de 2 GW, aunque todavía no tenemos nada ready to build.

¿Tienen intención de replicar en España las plantas que están construyendo en Dinamarca?

E. Galdós: Efectivamente. El precio de la energía en España es de los más bajos de Europa y, si llegamos a las metas del PNIEC, podría bajar aún más. Si tenemos en cuenta que para el e-metanol entre el 60-70% del coste es electricidad, si tienes la energía barata, puedes tener el e-metanol más competitivo. Y eso es una ventaja. Aunque somos conscientes de que no saldrán adelante todos los proyectos, queremos instalar varias plantas de e-metanol en España y Portugal de 150 MW de potencia cada una. En Portugal hemos identificado dos zonas y en España cinco: dos en Andalucía, una en Galicia, una en Aragón y una en Cataluña. Dentro de esas zonas, hemos mapeado a muchos productores de CO2 de origen biogénico. Estamos en negociaciones con ellos. Haremos un análisis para tratar de poner todas las variables encima de la mesa, porque necesitamos saber si hay recurso eólico, fotovoltaico, medios de transporte y agua. Cada planta tendrá una producción de 100.000 toneladas de e-metanol. La inversión por proyecto estará entre los 700 y 1.000 millones de euros. Por otro lado, también estamos desarrollando una planta de hidrógeno verde en Tarragona de 35 MW. Estamos en proceso de cerrar con consumidores actuales para llegar a un 70-80% de la producción y avanzar. El objetivo es vender al clúster químico de Tarragona. También estamos en el Valle de Hidrógeno de Cataluña, en negociaciones con varios de los consumidores actuales para que se pasen del hidrógeno gris al verde.

¿Cómo ven la evolución de la demanda?

E. Galdós: Aquí vemos dos cosas. Por un lado, hay países como Estados Unidos, Australia y Japón que tienen o han anunciado subsidios para el hidrogeno verde, mientras que en Europa los subsidios son relativamente pequeños. Sin embargo, creemos que en Europa va a venir mucha regulación en los próximos tres o cuatro años en distintos sectores, como el de aviación o el naviero. Y ahí es donde nosotros anticipamos que la demanda va a subir bastante. Para el tema del hidrógeno, nuestro análisis es que el consumo principal está más por Europa del centro y del norte. Por eso es muy importante que vaya adelante el gasoducto submarino entre Barcelona y Marsella.

Las plantas que están construyendo, ¿compiten, de alguna manera, con el biogás?

J. Casasus-Bribian: No competimos, nos complementamos. Con Ammongas (empresa de European Energy) hemos hecho la separación de biogás en biometano y CO2 biogénico (biogas upgrade en inglés) para más del 50% de las plantas en Dinamarca y estamos también desarrollando proyectos en Estados Unidos, Suecia y Alemania. En España estamos intentado entrar también en biogás para ofrecer la tecnología del upgrade y una alternativa para las plantas de biogás que quieran licuar el CO2 para e-fuels y/o biometano en líquido para venderlo en otro tipo de sectores como el bioGNL. El sector del biogás está creciendo en España y creemos que, trayendo la tecnología danesa donde has estado presente durante más de 20 años, podemos ayudar a acelerar el desarrollo de la industria del biogás en España.