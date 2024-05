Endesa alerta de riesgos de suministro en Canarias y pide acelerar el concurso

Endesa alerta del creciente riesgo de suministro eléctrico en Canarias y pide al Gobierno que lance el concurso necesario para garantizar el abastecimiento en las islas. La compañía, que tiene limitadas sus capacidades de inversión al controlar más del 40% de la generación en el archipiélago, planea participar en el mismo cuando se den a conocer las condiciones.

El consejero delegado de la compañía, José Bogas, ha indicado que "es urgente sustituir, modernizar e incorporar nuevas instalaciones de generación eléctrica en las Islas Canarias. Ya no solo para reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático, sino también y fundamentalmente para garantizar el suministro en el corto plazo".

El máximo ejecutivo de Endesa reclama "una regulación facilitadora e incentivadora y, en concreto, que se convoque el concurso para adjudicar nueva potencia eléctrica estable y a largo plazo".

Problema sin resolver

En la misma línea, el director territorial de Endesa en Canarias, Pablo Casado, explicó en una reciente entrevista con Canarias Radio que "el problema es que este concurso no se ha desarrollado hasta el día de hoy y entonces no ha habido posibilidad de realizar ni nosotros ni ningún otro operador, ninguna inversión encaminada en estos últimos 11 años a garantizar el suministro".

Casado destaca que "hay algunas islas que están incluso peor con grupos de 50 años cuando el ciclo de vida está en 25 años".Para el directivo "no debemos engañarnos en que esto no resuelve el problema. Esto es el primer paso encaminado a lo que sería una resolución futura del problema. Un concurso exprés de esta naturaleza requiere de autorizaciones y de inversiones que se tardan varios años en ponerse en funcionamiento y en la medida que no se vayan poniendo en funcionamiento todos esos grupos, pues el riesgo no va a ir disminuyendo, sino que al contrario se va a mantener".

Red Eléctrica estableció en su informe a cinco años una necesidad urgente de implantación de forma inmediata de 1.000 MW en las islas, pero el Gobierno apenas ha adjudicado recientemente 150 MW a Disa y Sampol.

Emergencia

El Gobierno canario aprobó en octubre del año pasado una declaración de emergencia energética para evidenciar a ojos del ejecutivo la crítica situación en las islas y suscitar la agilidad de los trámites y plazos para revertir esta situación.

De hecho, en lo que respecta a las actuaciones insulares y locales, la declaración de emergencia energética solicita a los cabildos insulares y ayuntamientos de Canarias a revisar y desarrollar sus planes de ordenación del territorio y urbanísticos, de tal modo que, se tenga en cuenta el uso de suelo necesario para la instalación de infraestructuras energéticas renovables.

El texto aprobado, recoge en catorce puntos, el camino a seguir para comprometer las políticas y medidas que, sean necesarias adoptar por las diferentes administraciones públicas, con el fin de resolver en primer lugar, la situación crítica de Canarias en generación de energía eléctrica, en consonancia con el desarrollo e implantación de las renovables.

Casado, de hecho explica que hay centrales eléctricas que operan con gas y con fueloil en Canarias porque "las administraciones no han autorizado ni otros combustibles ni otras tecnologías" e insta a analizar la divergencia que hay con Endesa a nivel nacional. "Hace décadas que erradicamos las plantas de gasoil en la Península, donde teníamos muchas y ya no tenemos ninguna desde hace muchos años".