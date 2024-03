BlackRock ficha a Santander para buscar los 3.000 millones para comprar GIP

BlackRock se prepara para dar los primeros pasos en la compra de Global Infraestructure Partners, uno de los principales accionistas de Naturgy. El fondo que dirige Larry Fink anunció el pasado 12 de enero un acuerdo para adquirir el 100% del negocio y los activos de GIP, un gestor independiente de fondos de infraestructura, por una contraprestación total de 3.000 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 12 millones de acciones ordinarias, lo que supone una valoración de la gestora de 12.500 millones.

Para poder hacer frente a este pago, el fondo de Larry Fink ha iniciado una colocación de deuda de 3.000 millones de dólares en el mercado para poder desembolsar la cantidad pactada en efectivo y en la que ha logrado un papel de comanager Santander Us Capital Managers.

La operación se está estructurando en tres tramos de pagarés senior no garantizados: 500 millones de dólares de principal al 4,7% con vencimiento en 2029, 1.000 millones de dólares al 5% con vencimiento en 2034 y 1.500 millones de dólares al 5,25% con vencimiento en el ejercicio 2054.

Los bonos serán emitidos por la filial de BlackRock, BlackRock Funding, y estarán total e incondicionalmente garantizados por BlackRock. Aproximadamente el 30% de la contraprestación total, toda en acciones, se aplazará y se espera que se emita en unos cinco años, siempre que se cumplan determinados acontecimientos posteriores al cierre.

Elcierre de la operación GIP está sujeto a las condiciones habituales, incluida, entre otras, la recepción de determinadas autorizaciones reglamentarias como la que ya se ha solicitado a la Junta de inversión extranjera española para poder mantener dentro del fondo III de GIP la participación de Naturgy.

Actualmente se espera que la operación de compra de la gestora se cierre en el tercer trimestre de 2024, pero BlackRock cuenta como plazo máximo para desarrollar la operación hasta el 12 de enero de 2025.

En caso de que BlackRock no llegara a cerrar la operación de compra de GIP, los Bonos emitidos, excepto aquellos con vencimiento en 2054, estarán sujetos a una amortización obligatoria especial (a un precio igual al 101% del importe principal agregado) en determinadas circunstancias si no se consuma la transacción GIP.

En caso de amortización obligatoria especial, el producto de los Bonos 2054 se destinaría a fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de la deuda pendiente.

El cierre de la oferta está previsto para el próximo 14 de marzo, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como joint book runners. Como comanagers de esta operación han actuado, además de Santader, BNP Paribas Securities Corp, Credit Agricole Securities, ICBC Standard Bank, Loop Capital Markets, Mischler Financial Group, Mizuho Securities, RBC Capital Markets, SG Americas Securities, Academy Securities, Cabrera Capital Markets, CastleOak Securities, R. Seelaus & Co., Samuel A. Ramirez & Company, Inc y Siebert Williams Shank & Co.

La operación de compra de GIP por BlackRock ha iniciado ya la revisión del Gobierno después de que se incluyera en la normativa los cambios de control indirectos en las sociedades.

La Jibex tiene un plazo de tres meses para analizar la operación. La normativa actual, desde el pasado mes de septiembre, permite al Gobierno pactar con las partes interesadas compromisos voluntarios si no quiere imponer condiciones. El sector espera que, como mucho, se repliquen las condiciones que se impusieron al australiano IFM.