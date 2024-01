"El plan de Enerside es vender casi la mitad de la cartera en los próximos años"

Enerside publicó la semana pasada las nuevas líneas estratégicas hasta 2026. Un plan en el que se comprometió a ingresar hasta 50 millones por la venta de activos y que su consejero delegado, Joatham Grange, desgrana en una conversación con elEconomista.es.

Desde la sede de la compañía en Barcelona, el dirigente explica como se adaptará la cotizada a la nueva realidad de mercado, con unos tipos de interés más altos, y en el que las small caps se han visto especialmente perjudicadas en bolsa.

Antes de entrar en este nuevo plan Impulsa ¿Cómo de satisfechos estáis con el cumplimiento hasta el momento de vuestra estrategia?

Digamos que a largo plazo el plan no varia, lo que sí hemos hecho es adaptar la actividad de la compañía al nuevo contexto. Saltamos hace dos años al BME Growth con un plan de crecimiento muy intenso y han pasado muchas cosas. Hay cosas que sí se han confirmado. Hablábamos por ejemplo de la rotación de activos y estamos cumpliendo, como por ejemplo con el proyecto de Palmadula (Cerdeña). Evidentemente, en otra circunstancia de mercado, pero a precios más altos de las ofertas que habíamos recibido en 2022. Casi el doble. Teníamos el plan de salir a bolsa para poner nuestros activos en operación y esto lo hemos conseguido. Diría que hay un grado de cumplimiento muy elevado.

¿Y qué varía el plan Impulsa?

Se nota en un cambio en la cuenta de resultados. Nosotros teníamos una cuenta de resultados que se explicaba por los servicios para terceros y ahora hay un cambio hacia los proyectos propios. Somos la compañía que queríamos ser dentro del contexto que ha existido: centrada en los activos propios, rotando activos y más europea. Hoy el 70% del valor de la compañía está en Europa.

"Nos centraremos en los proyectos propios frente a la construcción para terceros"

Habláis de acelerar la rotación de activos. ¿Esto qué significa?

Con los tipos de interés altos, las valoraciones de los activos han bajado. El dinero es más selectivo y por lo tanto nuestro crecimiento en el modelo de negocio se tiene que basar en hechos tangibles. El hecho de estar en mercados muy atractivos, como es Italia o es Brasil, nos permite seguir rotando nuestros activos. Y ahora estamos obteniendo estos resultados con una cartera madura y en buenos mercados. Como nuestros activos son buenos, podemos vender.

¿Cómo serán estas ventas?

Podemos vender si generan atractivo, pero también tenemos la opción de quedárnoslos si creemos que generan más valor estando en cartera. Hemos dicho que no a ofertas en firme. Lo que nos permite el plan Impulsa es esta flexibilidad. ¿Rotaremos, en Chile o en Brasil? Seguro. El objetivo sí sería mantener un equilibrio parecido a este 70% en Europa y 30% en Latinoamérica en nuestros activos. Lo que sí hemos dicho es que nosotros tenemos 3GW para vender en los próximos años. Y como la mayoría de nuestros proyectos está en Italia, lo más normal es que rotemos más allí.

Os habéis comprometido a ingresar 50 millones en ventas hasta 2026, cuando hace un año hablabais de 75 millones hasta 2025. ¿Por qué este cambio?

En un momento volátil como el actual es muy importante dar certezas. Lo que podemos decir es que entre las transacciones ya firmadas y las aseguradas tenemos la comodidad total de que estaremos por encima de estos 50 millones. Además, esta flexibilidad que tenemos ahora nos permite pensar si quedándonos un proyecto es la mejor manera de capturar todo su valor. En un contexto más complejo, queremos dar seguridad.

¿Las desinversiones serán de parques ya terminados o de proyectos que todavía estén en trámites?

Pues se dan los dos casos. La venta anunciada en Brasil es ya de un parque en operación y en el caso de Italia es de un activo que todavía no está para construirse, pero las condiciones de esta venta nos han hecho pensar que era el momento ideal para rotar el activo.

Y en cuanto a inversión, ¿tenéis alguna cifra? Hace un año hablabais de 800 millones hasta 2025

Esta ambición la seguimos teniendo y está perfectamente preparada. Veremos activo a activo y oportunidad a oportunidad si lo mejor es construir para operar o no hacer esta inversión y venderlos antes. Lo que no puedo decir es la cifra de inversión, no podemos dar guidance ahora mismo sobre esto. Precisamente porque los tipos han subido. Lo que está claro es que la capacidad la tenemos. Si las condiciones se dan, podremos invertir más. Y si las condiciones son más restrictivas, rotaremos más. Invertiremos menos, pero capturaremos más valor.

¿Lo haréis solos o de la mano de terceros?

Sí, estamos hablando con socios para poder hacer estas inversiones, con acuerdos para mercados específicos. Si tienes una cartera atractiva, hay inversores institucionales o compañías que no tienen el know how industrial, pero sí las capacidades económicas que pueden ser complementarios.

España es un país que tiene muy poco peso en vuestra cartera, ¿qué papel puede jugar en el futuro de la compañía?

Estamos en España, pero es cierto que no tiene el peso de Italia o Brasil. Siempre lo hemos dicho, tenemos la voluntad de estar aquí y si hay buenas oportunidades, las estudiaremos, como estamos haciendo, por ejemplo, en el campo de las baterías y los parques de baterías.

"Con el cambio de modelo, pasaremos de ser 600 trabajadores a alrededor de un centenar"

¿Y entrar en nuevos mercados? Habéis hablado en ocasiones de México o Perú

Nosotros lo que hemos hecho es focalizar nuestro esfuerzo inversor en nuestros cuatro mercados, Italia, España, Brasil y Chile. Estos otros mercados, son mercados en los que vemos potencial a futuro y son posiciones que tomas a medio y largo plazo. Si hubiese alguna novedad es porque se produce una oportunidad, pero en principio los recursos están centrados en estos cuatro mercados.

¿Y invertir en autoconsumo?

No nos lo planteamos. Ni a nivel industrial ni a nivel doméstico. Es algo que hemos hecho, plantas para grandes clientes, que nos daban visibilidad y nos permitía generar la capacidad para desarrollar nuestros proyectos propios. Sin embargo, en el plan Impulsa ya decimos que queremos centrarnos en nuestros propios proyectos y abandonar un poco la construcción para terceros. El autoconsumo no está en el foco.

¿Como influirá este cambio a los proyectos para terceros?

Para empezar, a nivel de márgenes el negocio para terceros da un porcentaje del 10% mientras que el de los activos propios te da un 50% de margen. También se verá en la cuenta de resultados que ahora se ve básicamente este negocio para terceros y, al pasar estos proyectos propios, solo se notará cuando se vendan o cuando entren en operación.

Al apostar por los proyectos propios, ¿pensáis en ser también una comercializadora?

No. No pensamos en ser una comercializadora con 5.000 clientes. Nosotros comercializamos nuestra energía con PPA's que nos dan seguridad y visibilidad por una década. En Brasil, por ejemplo, tenemos un acuerdo con Raízen, una participada de Shell. Un balance que nos parece razonable es tener el 70% ya contratada y vender el 30% restante al mercado mayorista. Vemos demasiado riesgo en salir a vender el 100% de la energía al mercado. Si apostamos por crecer sosteniblemente con nuestros proyectos propios, luego no tendría sentido salir a vender todo.

En el plan Impulsa se habla también de una reducción de costes en opex del 30%, ¿cómo?

Con costes de personal y de estructura, directa e indirecta. Con este cambio de modelo pasamos de 600 personas a alrededor de 100. Buena parte de nuestro personal estaba destinado a la construcción para terceros y al abandonar estos proyectos, estos contratos asociados a las obras se terminan. Aquí es donde hemos podido reducir una gran parte. Pues nuestra cartera de proyectos propios todavía no es tan grande para necesitar a tanto personal. Además, hay una parte de la estructura, que daba soporte a todo este negocio para otros, que ya no será necesaria. Gran parte de esto ya lo hemos hecho.

Más allá del negocio. Enerside se ha dejado más de un 30% en bolsa en el último año, aunque el contexto era de caídas generalizadas...

Nos hemos movido en niveles muy similares a los índices de renovables y los small caps, pero efectivamente 2023 no ha sido un buen año. La mejor manera de recuperarnos es que el mercado acabe recogiendo la realidad de la compañía, que vea este cambio de modelo, estas ventas que hemos cerrado. Y por eso nosotros, como no podemos aflorar contablemente el valor de nuestra cartera de proyectos, aunque esté latente, publicamos el valor, que estamos alrededor de los 250 millones de euros –la capitalización es de unos 140 millones-. Y luego tienes los informes de los analistas, que no sitúan en unos 6,8 euros por acción, frente a los 3,47 actuales. Este es a día de hoy el potencial de revalorización. Nos centramos en esto, en que los inversores vean que cotizamos con descuento. También hemos anunciado que haremos un plan de autocartera de hasta dos millones en este 2024.

¿Y sobre dar entrada a nuevos inversores o hacer ampliaciones de capital para financiar la inversión?

Tenemos una voluntad de crecimiento y una cartera importante. Es evidente que todo esto necesita financiación. Una parte llega a través de la rotación de los activos. Y luego, en función de cómo están los mercados tú puedes aprovechar esta situación más propicia para acelerar o no el crecimiento, con ampliaciones de capital u otros instrumentos. Nosotros esto lo estudiamos y lo estudiaremos. Este 2023 ha sido un momento complejo para hacerlo. No se han dado las condiciones, pero la resiliencia del negocio nos ha permitido no hacerlo.

¿Y en 2024? Parece que va a ser un mejor momento

Todo indica que será un mejor momento. Y vemos que el sector está muy activo y hay capital disponible. Si podemos aprovechar la oportunidad lo haremos. Estamos obligados a estar estudiando siempre todas las alternativas.