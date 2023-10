El CEO de Gamesa desvela que ha renunciado a contratos por 1.000 millones este trimestre

Siemens Gamesa ha renunciado a contratos por 1.000 millones de euros durante su último trimestre y espera cerrar el año fiscal con cerca de 4.500 millones de euros de pérdidas. Estas son las cifras que el sindicato UGT asegura que les trasladó el consejero delegado de la compañía, Jochen Eickholt, en una reunión el pasado 20 de septiembre.

Los sindicatos mayoritarios en España (UGT FICA y CCOO Industria), solicitaron entonces una reunión institucional con el presidente de Siemens Gamesa y CEO de Siemens Energy, Christian Bruch, para aclarar la situación de la compañía que iba a tener lugar este pasado lunes 16 pero que ha sido "pospuesta" por parte de la empresa hasta el 24 de noviembre. De este modo, el encuentro se celebrará ya tras el Capital Market Day donde se espera que el fabricante de aerogeneradores anuncie un plan de cierre tanto de fábricas como de oficinas. "Algo que nos transmite unas malísimas sensaciones en relación con las decisiones pendientes y su futuro impacto en SGRE España" explica el sindicato.

Desde UGT FICA aseguran que no entienden que "no se hayan tomado ya medidas para reducir los costes de las actividades, como por ejemplo, la restricción de los viajes (incluso de algunos vuelos privados con costes astronómicos utilizados por el CEO de Siemens Gamesa), o la limitación de nuevos procedimientos y sistemas, que han generado una cantidad ingente de horas improductivas o los continuos eventos corporativos y videos online que nos programan cada semana, que nos hacen perder tiempo para, en realidad, no solucionar nada".

Siemens Energy registró unas pérdidas de 2.931 millones por el agujero ocasionado por los problemas de varias plataformas de Gamesa en el tercer trimestre del año, lo que elevó las pérdidas en los nueve primeros meses a 3.718 millones.

El pasado 22 de junio, la compañía anunció su sexto 'profit warning' y provocó la mayor caída en bolsa de su historia. Siemens Energy advirtió entonces que los problemas técnicos de sus plataformas le podían generar un coste de, al menos, 1.000 millones. Tras llevar a cabo una investigación, la compañía alemana elevó el impacto hasta los 2.200 millones, un total de 1.600 millones por futuros gastos de reparación así como el impacto fiscal y anunció también nuevos problemas en el área offshore.

UGT lamenta en este sentido los cambios de organigrama "nombrando a compañeros daneses en puestos de responsabilidad que, lejos de ayudar en este negocio, su único interés ha sido intentar rescatar su modelo de aerogenerador poniendo piedras en el camino para que los modelos SG5X y SG4X no funcionaran y pudieran fabricar en su país su propio modelo de aerogenerador".

El pasado martes, los sindicatos informaron de la situación al ministro de Industria, Héctor Gómez, y ahora aseguran que se enfrentan a una situación en la que "no hemos estado nunca pero avisamos que vamos a defender nuestros puestos de trabajo, ya que todo hace indicar que las decisiones que se comunicarán el 21 de noviembre tendrán un gran impacto".

España indican es el único país que siempre ha cumplido las reestructuraciones frente a países como Dinamarca o Alemania.