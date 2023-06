Cómo ganar dinero alquilando mi tejado para poner paneles solares

La instalación de paneles solares vive un momento álgido. Cada vez hay más gente interesada en producir su propia electricidad a partir de fuentes renovables, contribuyendo al abandono de los combustibles fósiles y ahorrando a final de mes en la factura de la luz.

No obstante, es una tecnología que, de momento, no es apta para todos los bolsillos, puesto que requiere un desembolso inicial importante (aunque cada vez menor). Del mismo modo, requiere tiempo, esfuerzo y paciencia (estudio de viabilidad, comparativa de precios y empresas, consensos, trámites, etc.)

Para solventar estas dos barreras existe una opción interesante y rentable, aunque de momento muy desconocida por el público en general. "¿Sabías que hay otra forma más fácil de sacar dinero con la energía fotovoltaica? Se trata de alquilar tu espacio para que los paneles los ponga una empresa y te pague por ello", señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Alquiler de tejados

El alquiler de tejados para la instalación de paneles solares o, como se conoce en los países anglosajones, Rent a Roof, consiste en un simple alquiler del tejado de la vivienda, nave o cualquier superficie disponible (una parcela vacía puede valer) a una empresa que instala paneles fotovoltaicos para producir energía y verterla a la red, como cualquier otro productor eléctrico.

Esta empresa paga a los propietarios solamente por el alquiler de la superficie del tejado. De esta forma, el propietario recibe una cantidad fija mes a mes, mientras que la empresa genera sus propios beneficios con la producción de energía eléctrica. Además, presenta la ventaja de que los propietarios de los tejados pueden acogerse a algunas deducciones fiscales por la instalación de paneles solares, ya que e tejado es un inmueble del propietario.

Se pueden interesar por esta opción aquellos propietarios que cuenten con una superficie despejada, sin obstáculos y en buen estado (sin, por ejemplo, tejas antiguas o restos de amianto). Lo ideal es que la superficie sea grande (de 30 m2 en adelante), aunque también existe la opción de unir a varios vecinos cercanos para sumar superficies y repartir beneficios. En este caso, es necesaria la aprobación de dos terceras partes de los propietarios para que sea viable el alquiler del tejado en forma de instalación fotovoltaica colectiva.

Por lo general, existen tres formas de llegar a acuerdos con las empresas interesadas:

- Alquiler por metro cuadrado útil: el contrato identifica la superficie útil de tu tejado descontando zonas de sombras, chimeneas u otros elementos y pagará a un determinado precio el metro cuadrado.

- Alquiler por kW instalado: la empresa te paga por cada kW instalado en el tejado (por la potencia de la instalación solar).

- Alquiler por porcentaje de la producción de electricidad: la cuota de alquiler va conforme a la electricidad que produzca la instalación.

Cuánto se gana

A modo de orientación, OCU ha recopilado los precios que, de media, se suelen pagar por el alquiler de tejados:

- Entre 30 y 50 metros: entre 40 y 80 euros al mes.

- Entre 50 y 100 metros: entre 75 y 200 euros al mes.

- Entre 100 y 500 metros: entre 200 y 600 euros al mes.

- Entre 500 y 1.000 metros: entre 600 y 1.500 euros al mes.

Llegados a este punto, toca echar cuentas y ver si conviene más instalar paneles solares o alquilar el tejado para este propósito. En este sentido, OCU expone un ejemplo para una superficie de 30 metros cuadrados. Al alquilarlo (a precios actuales), se podrían obtener 12.000 euros en 25 años (40 euros al mes x 12 meses x 25 años). En cambio, por una instalación fotovoltaica para uso propio de unos 6 kW de potencia se podrían obtener unos ingresos netos de 16.000 euros, teniendo en cuenta que se invertirían 8.000 euros y que se amortizarían en 8 años.