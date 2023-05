Las hidrogeneradoras solo serán viables económicamente si son nativas digitales

La tercera y última mesa del día del II Foro Empresarial 'El futuro del hidrógeno verde' ha contado con la intervención de Olga García, vicepresidenta de la división Industrial Automation de Schneider Electric Iberia, Francisco Carro, director general de Tresca, Rafael Calvera, presidente y director comercial de Calvera Hydrogen, Marco A. Carrascosa, CEO de HySun, Carole Tonello, vicepresidenta de Hiperbaric y Luis Castañeda, socio de inversiones de Axon Partners Group.

Este debate sobre Desarrollo Industrial ha estado moderado por Concha Raso, redactora de la revista de Energía de elEconomista, que ha comenzado esta última mesa introduciendo a los invitados y les ha pedido que hablen de sus proyectos.

El primero en presentarse ha sido el CEO de HySun, Marcos A. Carrascosa. La joint venture, formada por Nanogap y Tewer Engineering, trabaja en el desarrollo de tecnología para producir hidrógeno renovable mediante fototermocatálisis. "Es una forma de producir hidrógeno 100% limpio", ha dicho Carrascosa, que explica el proceso como "una forma de producir hidrógeno a través del agua y concentración solar. El agua que se utiliza no es agua especialmente purificada y al no utilizarse electricidad en el proceso no cabe duda de que es 100% renovable. No puede salir otra cosa que no sea hidrógeno verde".

Carole Tonello ha explicado que Hiperbaric lleva 20 años de experiencia en la compresión. "Hace tres años vimos el rol que la empresa podía tener en la descarbonización y especialmente para permitir pasar alguna de las etapas de la cadena de valor con la compresión. Somos el único fabricante de compresores de hidrógeno hasta 1.000 bares", ha dicho la vicepresidenta la compañía. Por su parte, están desarrollando con Iberdrola el proyecto para llevar a Barcelona los autobuses de hidrógeno.

El director general de Tresca, Francisco Carro, ha presentado la labor de la consultora de servicios, que lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la energía. "En el mundo del hidrógeno empezamos hace más de 10 años de la mano de nuestros clientes del mundo químico y del mundo farmacéutico, donde el hidrógeno es conocido. Ahora estamos en el entorno de más de 100 proyectos, los conocimientos adquiridos en este tiempo nos ha posicionado como una de las principales consultoras en ingeniería, no solo en España, también en Europa. Tenemos más de 100 proyectos de producción de hidrógeno solamente en España, principalmente ligados a las grandes plantas de producción", ha manifestado.

Rafael Calvera, presidente y director comercial de Calvera Hydrogen, ha contado como su experiencia de 43 años en el sector del hidrógeno, poniendo especial atención al paso que se ha llevado desde el sector industrial al energético. "Lo que decidimos cuando vimos todo este nuevo sector, a parte de invertir mucho en innovación, fue ir un paso aguas arriba; nos especializamos en los sistemas de carga de los tube trailers y un paso aguas abajo en la parte movilidad fabricando hidrogeneras completas", ha explicado en el encuentro.

Desde Schneider Electric, Olga García (vicepresidenta de la división Industrial Automation) ha explicado su papel como proveedores de soluciones de digitalización y electrificación, siempre que sea necesario el proceso, dentro de la industria del hidrógeno. "Nuestro objetivo es estar al lado de los productores y acompañarles desde el diseño de la planta, hasta el mantenimiento y la ejecución. Estamos viendo proyectos de integración de paquetes productivos y paquetes de activos. La digitalización aquí tiene un papel muy importante para tener un control unificado de la planta y solo serán eficientes económicamente si son nativas digitales", ha aseverado.

El último en presentarse ha sido Luis Castañeda, socio de inversiones de Axon Partners Group, que montó junto a sus socios una estrategia de sostenibilidad y transición energética "dentro del paraguas que tenemos de inversiones directas". Después de reunirse con directivos empresariales del sector, "una vez tuvimos este input y juntándolo con el Know How y el trade report que teníamos los socios de la firma invirtiendo en renovables, montamos esta división y uno de los verticales que estamos trabajando con mucho interés es hidrógeno", ha expuesto Castañeda.

