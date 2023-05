'elEconomista' organiza el II Foro Empresarial 'El futuro del hidrógeno verde'

elEconomista.es celebra en directo este 8 de mayo el II Foro Empresarial El futuro del hidrógeno verde con el patrocinio de Allen & Overy, AON, Calvera Hydrogen, Enagas, Engie, Exolum, FRV, Naturgy, Nortegas, Redexis, Reganosa, Repsol y Tresca.

En este encuentro se debatirán cuestiones como la diferencia entre hidrógeno verde y rosa; ventajas o inconvenientes de la producción de este combustible y el futuro del mismo, anteponiéndonos a la aprobación de la directiva RED III.

El acto será inaugurado por Miguel Ángel Fernández Sánchez, Gerente del Centro Nacional de Hidrógeno, quien realizará la ponencia inaugural.

A continuación, tendrá lugar la primera mesa de debate El despegue del hidrógeno, que contará con la participación de Cayetano Hernández, head of FRV – X Energy Transition Strategy, Technology, Innovation and New business models de FRV, Daniel Fernández Alonso, director de estrategia de Engie, Emilio Bruquetas, director general de Reganosa, un representante de Repsol, Andrés Suarez, Global Strategy & Innovation lead de Exolum.

En la segunda mesa redonda se tratará el tema de la descarbonización, sobre el que debatirán Miguel Mayrata, director de Diversificación de Negocio de Redexis, Miguel Ángel Rodríguez, responsable de desarrollo de proyectos de Hidrógeno de Naturgy, María Teresa Nonay, directora de estrategia y planificación de Enagás y un representante de Nortegas

Inversión en Hidrógeno es el título de la tercera mesa de debate, en la que los ponentes serán un representante de Axon Partnes Group, José Ángel Pagola Iturralde, Renewable Energy leader North of Spain AON y Vanessa Cuellas, social del área de Energía e Infraestructuras de de Allen&Overy.

El acto finalizará con la última mesa redonda Desarrollo Industrial con la intervención de Olga García, vicepresidenta de la división Industrial Automation de Schneider Electric Iberia, Francisco Carro, director general de Tresca y Rafael Calvera, presidente y director comercial de Calvera Hydrogen.