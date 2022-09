Las energéticas piden 'agilidad' en los procesos administrativos para incentivar la inversión

La falta de agilidad administrativa en España para poner en marcha proyectos relacionados con la energía es uno de los principales problemas que impiden una correcta transición energética en el país y así poder hacer frente a la descarbonización. Además, esto ayudaría a hacer frente al actual problema del encarecimiento energético. De esta, y otras cosas, han hablado los ponentes de la primera mesa del VII Foro de la Energía, organizado por elEconomista.es.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha sido el primero en tomar la palabra y ha asegurado que en España no hay un problema de renovables "al contrario, son la solución". En este sentido aseguró que "el problema es el gas". En este sentido, Mateo aseveró que lo que hay que hacer es "dejar de regular los precios del mercado, dejemos que actúe como se ha hecho siempre". Al mismo tiempo, dijo que "el mercado marginalista es la solución más eficaz a un despacho económico de la carga".

Por su parte, la segunda ponente fue Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España que reiteró el compromiso de su compañía en cuanto a inversión en España y Potrugal. La ponente reslató que estamos viviendo "un año extremadamente complicado". Al mismo tiempo dijo que la transición energética "requiere de una capacidad renovable importante" y por ello "vemos en el territorio español una oportunidad". En ese sentido, el discurso de Loreto Ordóñez circundó en la necesidad de abordar los problemas de la "volatilidad" del mercado y estableció que esto "es un problema europeo", por lo que hay que abordar "soluciones de consenso" pero a nivel europeo y para ello "hay que dejar trabajar a la Unión Europea como administración".

Ya a nivel local, la dirigente de Engie España, recalcó que es importante ver la normativa para poner en marcha proyectos: "No es posible que proyectos asentados, robustos estén años para tramitarse", aseveró. Este argumento coincidió también con lo expresado por el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, que en su intervención reiteró que la transición energética es una necesidad "en la que vamos tremendamente atrasados" y reiteró lo mismo que Ordóñez: "No se puede tener un parque terminado que no pueda verter energía a la red porque falta un permiso".

Al mismo tiempo, el dirigente de Iberdrola España puso en relieve que, además del problema de la subida del precio del gas, "no olvidemos que también es por la falta de agua". Ruiz-Tagle fue claro a l asegurar que el problema de las sequías, las temperaturas extremas y otros problemas derivados del cambio climático tienen una clara repercusión en el precio, aunque dijo que el principal problema está en "los combustsibles fósiles". ·l representante de Iberdrola reiteró que lo que hace falta para abordar esto es "Permismos, permisos y permisos. En un momento de crisis, hay que intentar agilizar todo para salvarse".

Por otro lado, el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, preguntado por el director de elEconomista.es y moderador de la mesa, Amador G. Ayora, habló de la venta del 25% del negocio de explotación y producción de la compañía a EIG, esto supone valorarlo en 19.000 millones de euros, sumado al valor bursátil del grupo cotizado. Imaz aseguró que esto es "una buena operación".

Ya entrado en materia, Josu Jon Imaz, habló de que la subida del precio del gas no viene por la guerra de Ucrania, si no que ya sonaban vientos de lo que iba a pasar y por ello reiteró que "tenemos que acelerar la transición". Referido a esto, el directivo de Repsol dijo lo siguiente: "En Europa hemos hecho una transición energética ideológica, estamos seleccionando, rechazando e impidiendo impidiendo inversiones por motivos ideológicos y no tecnológicos y cuando esto sucede, las familias pagan más por la energía, las empresas igual y el Co2 aumenta".

Imaz puso como ejemplo a España, asegurando que es una fuerte consumidora de gas "está prohibiendo su explotación y producción. Hay gas en Álava y en Burgos, los consumidores están pagando este precio por el gas y no se deja que se produzca". A lo que el directivo se refirió con esto es que la dependencia de los combustibles fósiles "va a seguir" por bastante tiempo y que la clave está en "la descarbonización" y no tener que fabricarlo e importarlo en otros países "porque sigue generando emisiones de CO2" y, aunque España no las emita, el mero hecho de importarlas genera más emisiones "y recordemos que esto es un problema global, no de países".

Por otro lado, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, dirigió su discurso hacia la necesidad de bajar el precio de la electricidad. El directivo aseguró que el problema principal "es el gas, y en concreto del TTF". En este sentido, habló de que "las medidas deberían ir por limitar la volatilidad de ese gas". Por otro lado, recalcó que "no podemos negar que haya habido una actividad muy importante del Gobierno tratando de solucionar los problemas, pero, de ahí a que los haya solucionado es algo muy distinto". Bogas animó al sector a fijarse en las empresas tecnológicas "que se reinventan cada día".

España, la Arabia Saudí del hidrógeno verde

Tanto el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, como el presidente de BP España, Andrés Guevara, centraron su discurso en el hidrógeno verde. Concretamente Wetselaar, aseguró que el país puede "ser líder en la transición energética en Europa", en concreto en la producción del hidrógeno verde.

Algo en lo que coincidió Andrés Gevara, al reiterar que "tiene un importante potencial" para sustituir al hidrógeno tradicional y, en ese sentido, llamó a hacer una apuesta clara por esto.

Ambos directivo reiteraron la necesidad de llevar adelante el MidCat para que "no solo sea una solución para exportar gas, si no también hidrógeno verde", dijo Andrés Guevara. Que para poderlo llevar adelante, tanto Guevara como Maarten Wetselaar llamaron al "diálogo real" a nivel europeo.

En este sentido, Wetselaar dijo que "el hidrógeno verde más accesible de Europa va a estar en España" y por ello "hay que cuidar a los inversores" para que el país sea, en el largo plazo, exportador de energía. "La oportunidad es evolucionar para ser la Arabia Saudi del hidrógeno verde", concluyó.