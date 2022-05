Siemens Energy reducirá un 30% su dirección antes de integrar a Gamesa

Siemens Energy reducirá un 30% sus posiciones directivas justo antes de integrar a Gamesa. La compañía pretende estructurar su negocio de gas y electricidad en tres áreas de actividades a partir de octubre, mes en el que comienza su año fiscal, con el objetivo de crear jerarquías más simples, reducir los procesos de tomas de decisiones y fortalecer la responsabilidad personal de los empleados.

Así lo anunció en su Capital Markets Day, tres días después de lanzar una oferta de compra sobre el 32,9% del capital de Gamesa que todavía no está en su poder.

Según comunicó la compañía, el primer área contendrá los servicios de gas, que agrupa el negocio tradicional de las turbinas de centrales eléctricas y servicios; el segundo la tecnologías de red, que englobará la transmisión de electricidad y también el almacenamiento; y, por último, estará la parte de transformación de industria, que agrupará el negocio de electrólisis del agua y otras aplicaciones industriales.

Una vez concluya el periodo de aceptación de la oferta de 18,05 euros por acción, la alemana integrará en su negocio al fabricante de aerogeneradores como una división eólica. Fuentes del sector aseguran que este movimiento podría ser una oportunidad para Siemens Gamesa al ampliar su alcance a nuevos mercados, así como la posibilidad de los proveedores españoles de incrementar su acceso al grupo.

Reuniones

Siemens Energy no ha tenido ninguna reunión con la Ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, aunque se mantienen las líneas de diálogo abiertas para poder responder a las dudas que pueda generar su oferta de compra sobre el fabricante de aerogeneradores.

Sí ha habido conversaciones con la CNMV. Asimismo, este pasado jueves, los directivos de la compañía se reunieron con representantes del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, encabezados por su consejera Arantxa Tapia, con el objetico de aliviar tensiones y arrojar algo de luz sobre el futuro de los trabajadores en la comunidad. Aunque el grupo aseguró que los empleados no son el problema, no puede garantizar que no se produzcan nuevos despidos.

Desde el Departamento que lidera Tapia aseguraron que la consejera se encuentra en contacto con el comité de empresa y los sindicatos, con los que no se ha reunido, por el momento, puesto que todavía no conoce los detalles sobre la operación y planes de la multinacional alemana. Además, afirmaron que han pedido a Siemens "tanto en público como en privado" que informe a la plantilla "de sus intenciones".

Cierre de operación

La oferta se prevé que se ejecute este próximo mes de septiembre y pueda cerrarse completamente la operación a finales de año. No obstante, la compañía se reserva la opción si alcanza el 75% del capital de promover una exclusión mediante un proceso continuado de compra de acciones. No olvidemos que los requisitos legales obligan a alcanzar más de un 90% para poder forzar una exclusión.

17,94 euros por acción

Las acciones de Siemens Gamesa se mantienen a un precio de 17,94 euros por acción, después de cerrar la sesión de viernes totalmente plana. Hablamos de un 0,6% por debajo del precio de la oferta de Siemens Energy. En esta semana, después de que el sábado se comunicase la opa, el fabricante de aerogeneradores se anota un 7% en bolsa. En este periodo se convierte en la décima firma más alcista del Ibex 35.