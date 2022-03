La UE se niega a pagar en rublos el gas ruso y Alemania prepara a la población para un racionamiento

El Gobierno alemán ha declarado el nivel de "alerta temprana" de su plan de emergencia energética ante el riesgo de un eventual corte del suministro de gas ruso como consecuencia del rechazo a cumplir con la exigencia de Moscú de pagar en rublos por el combustible. Esta alerta es la primera de tres y aún no implica una intervención estatal para racionar el suministro, pero, según Financial Times, no se descarta si la crisis se agrava.

El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, ha confirmado en una declaración pública la activación del nivel de "alerta temprana", la primera de las tres fases del plan de emergencia del Gobierno de Alemania para garantizar el suministro energético del país.

De este modo, se establecerá un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Economía que se encargará de supervisar a diario la situación y las reservas, que en la actualidad se encuentran al 25% de su capacidad.

"Debemos aumentar las medidas de precaución para estar preparados para una escalada por parte de Rusia. Con la declaración del nivel de alerta temprana, se ha creado un equipo de crisis", dijo Habeck.

En caso de que la crisis se agravase y el suministro fuera considerado insuficiente y los participantes del mercado fueran capaces de manejar la situación por sí mismos, el Gobierno podría llegar a decidir la desconexión de la red de partes de la industria, ya que los hogares recibirían un trato preferencial, señala Financial Times.

La Unión Europea rechazó ayer la exigencia de Moscú de pagar en rublos por las compras de gas a proveedores rusos, una decisión consensuada con los líderes del G7. Según explicó un portavoz de la Comisión Europea, los ministros de Energía del G7 y la comisaria de Energía, Kadri Sismon, acordaron por unanimidad rechazar las demandas de Rusia de pagar el suministro de gas ruso en rublos.

Los titulares de energía esgrimieron como argumento que los contratos de suministro de gas deben ser respetados y que en ellos especifica que el pago se efectuará en euros o en dólares, motivo por el cual los miembros del G7 y la UE pedirán a las empresas que operan en sus territorios que no accedan a tales demandas.

La semana pasada, Rusia anunció su intención de exigir el pago en rublos por las compras de gas ruso a todos los estados que hubieran implementado sanciones contra el país. El presidente ruso indicó entonces que el país continuará suministrando gas de acuerdo con los volúmenes y los precios establecidos en los contratos, aunque expresó la intención de cambiar la moneda de pago.

El Gobierno ruso, junto con el Banco Central de Rusia y Gazprom, deberán presentar este jueves al presidente de Rusia, Vladimir Putin, un informe sobre la implementación de los cambios necesarios para introducir el cobro en rublos por las exportaciones de gas hacia los países hostiles a Rusia.

¿Afectará a otras materias primas?

La exigencia planteada por el Kremlin a los países hostiles a Rusia de pagar en rublos por las compras de gas ruso debería ampliarse al comercio de otras materias primas como petróleo, cereales o metales, según ha planteado el presidente de la Duma, la cámara baja del Parlamento de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin.

"Si queréis gas, buscad rublos", ha advertido el político ruso en su cuenta de Telegram, donde ha planteado que "sería correcto, donde sea beneficioso para Rusia, ampliar la lista de bienes exportados a cambio de rublos: fertilizantes, cereales, petróleo, petróleo, carbón, metales, madera, etc".