El consejero delegado de Siemens Gamesa, Andreas Nauen, dimite y le sustituirá el actual vicepresidente

Siemens Gamesa vuelve a afrontar un relevo en su primera línea ejecutiva en apenas un año y medio. El Consejo de administración de la compañía ha aceptado la dimisión de Andreas Nauen como consejero delegado a partir del próximo 28 de febrero.

Nauen ha presentado hoy su dimisión irrevocable como vocal del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada.

A partir del próximo 1 de marzo, Jochen Eickholt, vocal y vicepresidente del Consejo de Administración con la categoría de "dominical" asumirá la dirección de la compañía tras el informe realizado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como consejero ejecutivo y nuevo Consejero Delegado.

Eickholt ha aceptado su nombramiento y seguirá ejerciendo sus cargos como vocal y Vicepresidente del Consejo de Administración, Consejero delegado y vocal de la Comisión Ejecutiva Delegada por el plazo que resta hasta que se reúna la Junta General de Accionistas, sometiéndose entonces a aprobación la ratificación de su nombramiento por cooptación y su reelección como Consejero ejecutivo por el plazo estatutariamente previsto.

La decisión de Nauen se produce apenas unos días después de que la compañía volviera a presentar una reducción de sus previsiones de negocio que generó una fuerte caída en bolsa.

"El Consejo agradece a Andreas sus importantes esfuerzos como CEO durante los últimos 19 meses, así como su gestión previa al frente de Offshore, donde seguimos siendo el líder global", indicó Miguel Ángel López, presidente de Siemens Gamesa.

Jochen Eickholt se incorporó al Comité Ejecutivo de Siemens Energy en enero de 2020, donde es responsable de los negocios de Generación de Energía y Aplicaciones Industriales, así como de la región de Asia-Pacífico y China. Durante su carrera profesional de más de 20 años en Siemens, Eickholt ha ocupado diversos puestos directivos, entre ellos el de CEO de Siemens Mobility y el de presidente y managing partner de las compañías del portfolio de Siemens.

Estudió ingeniería eléctrica en la RWTH Aachen de Alemania y en el Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres. Tras obtener su título, se doctoró en el Fraunhofer Institute for Production Technology.