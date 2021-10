Ribera pide a la CNMC que investigue apagones de eólicas y fotovoltaicas

Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, anunció ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado que ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue a las grandes compañías eléctricas y otros agentes del mercado para saber por qué este pasado domingo la energía eólica y la fotovoltaica estuvieron más de la mitad del día sin producir.

En total, estas plantas de renovables estuvieron más de 13 horas sin producir en la jornada del domingo, a lo que habría que añadir las 3 horas que no produjeron el pasado viernes. Parece que algunas instalaciones de eólica y solar fotovoltaica se han desconectado esos días con el objetivo de no perder dinero tras el recorte de beneficios aprobado en el Real- decreto ley-. "Precisamente, la que aparentemente ha decidido no ofertar en el mercado esa energía solar y eólica de la que usted habla, y hemos pedido a la CNMC que haga un seguimiento de qué es lo que ocurre", respondía la ministra al senador del Partido Popular Carlos Floriano.

El representante popular ha pedido a la ministra que dé el nombre de las compañías que están evitando poner renovables en el mercado y le ha instado a que denuncie ante la Justicia estos hechos. "Aquí nadie oculta nada, al revés. Se adoptan medidas para facilitar en los años más turbulentos de la transición energética el que esto sea justo fundamentalmente para los consumidores y que todos los actores económicos contribuyan precisamente a todo es proceso de transición", concluyó Ribera.

La senadora del PP Paloma Inés Sanz también se ha referido a este asunto para reclamar que se acometan más medidas para limitar el efecto que los precios están teniendo en pequeñas empresas, como las peluquerías, entre otros negocios, que dependen del servicio eléctrico para desempeñar su labor.

Tramitaciones

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguraba hace unos días que "serán absolutamente escrupulosos" en la tramitación ambiental de los parques eólicos y atenderán todas las alegaciones que se presenten. Morán explicó también que en el país se está produciendo en estos momentos un "salto cualitativo" en la modificación de la estructura energética, pasando de un modelo de tecnologías convencionales a renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica. Según señaló, esto está suponiendo un "aluvión" de proyectos que está generando "inquietud" en el conjunto de los territorios por impactos ambientales y paisajísticos o colisión con otras actividades.

Asimismo, aseveró que en estos momentos hay proyectos presentados en el conjunto de los territorios "muy por encima de las necesidades de generación que tiene el país, por lo que desde el departamento de energía se hará una selección previa, en función de las necesidades territoriales, sobre los proyectos que pueden ser viables y los que no".