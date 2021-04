Transición Ecológica saca de la moratoria renovable a los autoconsumos industriales

El Ministerio de Transición Ecológica aprovechará el futuro decreto para los puntos de recarga eléctrico para introducir una medida que permitirá la puesta en operación de instalaciones de autoconsumo con vertido a red en pequeñas empresas e industrias que hasta ahora no podía hacerlo por la moratoria renovable.

El departamento que dirige Teresa Ribera resuelve así una queja exisitente en el sector ante el más que posible retraso que se puede producir en la puesta en marcha de las plataformas web en las que se recogerá la información sobre la capacidad de acceso a las redes y que impide en este momento la entrada en funcionamiento de instalaciones renovables hasta que el Gobierno disponga de los datos exactos de capacidad con la que cuentan las redes.

Para el ministerio, el autoconsumo eléctrico renovable es "un elemento imprescindible para lograr que el consumidor pueda obtener una energía más limpia y barata. Este autoconsumo a la vez es una palanca para la recuperación económica de la economía y para la descarbonización de la misma".

Ribera, por lo tanto, modificará la disposición transitoria octava del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que establecía dicha moratoria.

En cualquier caso, las plantas de menos de 15kW en suelo urbano y aquellas que no tengan vertido a las redes no requieren permisos de acceso y conexión. Así pues, para evitar que eventuales retrasos en la puesta en funcionamiento de las plataformas web antes señaladas puedan poner en riesgo los proyectos de centenares de pequeñas empresas y complejos residenciales que pudieran realizar autoconsumo colectivo, y con el fin de evitar interferir en el otorgamiento de permisos de acceso y conexión a grandes plantas de producción de energía, se considera adecuado que lo dispuesto en la disposición transitoria octava no sea de aplicación a las plantas de producción con vertido a la red destinadas al autoconsumo que se conecten a la red de distribución de energía eléctrica y que soliciten acceso por una capacidad no superior a 100 kW.

La medida, por lo tanto, facilitará la puesta en marcha de nuevos proyectos ante un escenario de precios de la energía que vuelve a encontrarse en niveles muy elevados. Hasta mediados de abril, la tarifa eléctrica para un consumidor doméstico con PVPC es la más alta de la historia para este mes.