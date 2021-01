España forzada a utilizar sus reservas de gas para hacer frente a la ola de frío

España está en alerta por la falta de gas natural. La borrasca Filomena que azota el centro peninsular está provocando un fuerte incremento tanto en la demanda como en los precios. El consumo de gas de hogares e industrias batió ayer su segundo máximo histórico consecutivo, lo que ha provocado la necesidad de tomar medidas con carácter urgente para preservar la seguridad del suministro.

Ante esta situación, el gestor técnico del sistema gasista ha decidido aplicar lo previsto en el Plan de actuación invernal.

Desde las 6:00h de la mañana del viernes, de los 3,5 días de reservas que hay para el invierno se utilizarán 1,5 días para destinarlos al suministro del mercado nacional y se mantendrán los otros 2 días por precaución por si el temporal se prolongase más de lo previsto.

Enagás además actualizó la previsión de operación de las plantas de regasficación para este mes enero de las que se desprende que se ha adelantado la llegada de un gran metanero a Barcelona previsto en un primer momento para el 15 de enero.

Asimismo se produjo la descarga en Bilbao del buque que estaba previsto para Mugardos con la intención de poder meter más rápido gas en el sistema por la mayor capacidad de evacuación de la planta del País Vasco y después de la espantada protagonizada por otro barco que se desvío sin el preaviso de 72 horas. Se espera también que el domingo llegue otro buque a Cartagena, aunque de tamaño pequeño.

Asimismo, sobre la previsión anterior había un buque que se esperaba su llegada en Sagunto que finalmente tampoco llegará a España pero que si ha cumplido con los procedimientos de preaviso que exige en caso de ola de frío el gestor técnico del sistema gasista.

Buques y gasoductos

La intención es adelantar al máximo la llegada de buques así como tratar de reforzar las entradas por los gasoductos internacionales. Por el momento, la entrada de gas desde Medgaz y Tarifa están teniendo problemas. La llegada de gas desde Argelia es prácticamente la mitad que en la misma fecha del año pasado, aunque está siendo compensada en parte por una mayor entrada de gas desde Francia.

España, una vez más, no puede aprovechar los mejores precios registrados en mercado del sur de Francia por la escasez de estas interconexiones. No olvidemos que el proyecto Mibgas finalmente no salió adelante, ni se han reforzado estas conexiones pese a la exigencia de las directivas europeas.

Con este paquete de medidas, Enagas busca dos objetivos: mantener la presión existente en los tubos de la red troncal de transporte -que están en nivel de alerta- y, a su vez, contribuye a paliar el efecto de escalada de precios que puede generar este bajo nivel de existencias.

La amplitud del frente Filomena y la duración en el tiempo están provocando serios problemas ya que Enagas ha operado en nivel de alerta prácticamente todas las horas desde el pasado 6 de enero y para encontrar un nivel adecuado de volumen de gas disponible hay que irse hasta, al menos, el 3 de enero.

El gestor técnico del sistema es el encargado de balancear los volúmenes de gas existentes mediante compras en el mercado mayorista Mibgas que luego se les trasladan a las comercializadoras que no han aportado el gas suficiente al sistema.

El precio del gas natural registró este viernes un ligero descenso hasta los 41,02 euros al igual que el de la electricidad por la mayor generación eólica y una menor demanda para el uso por parte de los ciclos combinados de gas natural.

Se suprimen todos los servicios de Media Distancia en las líneas Madrid-Cuenca-Valencia y Aranjuez-Alcázar de San Juan-Albacete

Por otro lado, la situación de frío polar ha provocado también que empresas como Iberia o Renfe hayan tenido que activar una serie de medidas encaminadas a paliar los efectos que pueda producir en los servicios que prestan ambas compañías.

Renfe ha establecido refuerzos de trenes y personal en aquellas zonas que potencialmente puedan verse más afectadas o requerir equipos extraordinarios, como personal de conducción y de mantenimiento de vehículos.

Por otra parte, se han adoptado medidas concretas en los que afectan a los servicios de las zonas más afectadas por la borrasca. Así, a lo largo de los días 8 y 9 de enero, se suprimen todos los servicios de Media Distancia en las líneas Madrid -Cuenca-Valencia y, desde las 17 horas, los de la línea Aranjuez-Alcázar de San Juan-Albacete, que implica asimismo las circulaciones entre Madrid y Jaén. También, desde las 17 horas, los de la línea Valencia-Teruel-Zaragoza. Las medidas no afectan, por el momento, a los servicios de Larga Distancia.

Respecto a los trenes pasantes que circulan por Madrid, uno de los puntos más afectados por el temporal, se ha establecido un Plan Alternativo de Transporte para evitar el paso de los trenes por los cambiadores de Madrid Atocha y Madrid Chamartín.