Francesco La Camera: "Estamos abiertos a que se incorporen petroleras para acelerar la transición"

Francesco La Camera, director ejecutivo de la International Renewable Energy Agency (IRENA), se podría decir que es la máxima autoridad mundial en renovables. Lleva más de 30 años dedicado al mundo de la cooperación internacional, la sostenibilidad y el clima. Fue responsable de la delegación italiana en las COP 21 a 24.

¿Qué opina del lanzamiento del Paquete Verde de la energía de la Comisión Europea?

En lo que respecta al Paquete Verde, creemos que es un importante paso adelante. Europa es una de las regiones más industrializadas del mundo y nuestro problema de competitividad está ahí, así que es un esfuerzo tremendo fijar estos objetivos en un plazo tan corto de tiempo, porque de algun modo se tiene que reflejar en los objetivos marcados para 2030, así que está realmente cerca. Desde IRENA vemos de forma muy positiva el objetivo de ambición puesto en la mesa por la nueva Comisión Europea y estamos discutiendo con sus representantes como podemos colaborar entre ambas instituciones. Hemos estado trabajando en el pasado con la Comisión para aportar elementos de decisión, cuando han estado revisando el Clean Energy Package, así que estamos preparados en el caso de que se necesite una revisión para poder ampliar la ambición.

¿Se cumplirán estos objetivos?

Naturalmente, es un reto, pero creemos que es posible. En nuestro informe Global Energy Transformation del pasado abril identificamos una posible vía para la descarbonización que necesitamos en 2050 y está en línea con lo que la Comisión Europea se ha propuesto hacer. Absolutamente. Se puede hacer.

"El marco impositivo debe adaptarse, porque el mercado ha cambiado drásticamente"

¿Cree que hace falta una reforma fiscal para impulsar las renovables?

Si, está incluido incluso en el Green New Deal. Algunas veces el marco debe de adaptarse, porque el mercado se ha movido de manera drástica en los últimos años. Te doy un ejemplo, si piensas en los coches eléctricos, te das cuenta que se pueden usar como baterías gigantes y no tenemos legislación para hacerlo. Así que no tenemos legislación para muchos aspectos que conocemos y que pueden servir para animar a la inversion privada a desembarcar en las renovables. Hay cambios que los países tienen que comenzar a considerar y estamos empezando a trabajar especialmente con los países en desarrollo, pero pienso que los cambios llegarán.

¿Se debería imponer un precio a las emisiones de CO2?

Depende. Por ejemplo, en Europa ya tenemos una vía para poner precio a través del mecanismo del mercado de carbono, pero no cubre todos los sectores finales. Debemos incluirlos para asegurarnos de que los consumidores toman las decisiones adecuadas.

¿Cómo ve el sector español de las energías renovables?

Hasta lo que sé, hay unos objetivos muy ambiciosos en renovables. Lo que más nos gusta es ver a un país caminar hacia el 100 por cien de energías renovables hacia el 2050. Conozco personalmente a la ministra Teresa Ribera y sé cuánta motivación tiene para lograr este objetivo. Ha sido un milagro que se haya podido dar continuidad a la COP25, que era algo muy difícil de imaginar que pasara. España ha asumido un papel muy importante para facilitar la celebración de esta cumbre y la defensa de la transición justa y estamos muy orgullosos de trabajar con las autoridades españolas para que en nuestra próxima Asamblea, que tendrá lugar los días 11 y 12 de enero, podamos lanzar una plataforma para defender el empleo. El precio de las renovables se está reduciéndo de forma acelerada, también en España. Este país tiene además especiales características lo que lo convertirá en un país eléctrico respecto a las renovables. En nuestra opinión, los países que apuestan por las renovables ven como se desarolla su crecimiento y la transición se hace de una manera mucho más segura, con más empleo.

¿Qué le parece la decisión de EEUU de abandonar el Acuerdo de París?

Somos una organización internacional y no comentamos lo que hacen los países, lo que sí puedo decir es que Estados Unidos está participando y son muy positivos y activos y espero que esto no afecte a nuestro trabajo, pero en cualquier caso tenemos que esperar hasta el último momento, ya que lo que hemos visto es un anuncio de que se van a ir, pero todavía están dentro. Veremos lo que deciden los americanos, pero cualquier cosa que hagan será bien aceptada por nosotros.

¿Cómo está funcionando su Coalición para la Acción?

Vamos muy bien. Estamos logrando nuevos aliados. Cada vez es más interesante para el mundo privado porque IRENA tiene una composición universal pero al mismo tiempo al estar fuera de Naciones Unidas tenemos la capacidad de reaccionar más rápidamente, lo que nos permite trabajar con las empresas privadas y tenemos a muchas que se están uniendo, pero también estamos abiertos a que se incorporen las petroleras para tratar de acelerar el trabajo de la transición. Hay muchas grandes multinacionales que están invirtiendo una parte en renovables. Esto es algo que estamos viendo en todo el mundo. La experiencia que, además, tienen las petroleras en plataformas es algo que puede aprovecharse para la eólica marina. Hay conocimiento sobre cómo poner las plataformas puede ser un activo para el sector renovable. De hecho, Equinor y Masdar están construyendo el mayor parque eólico marino.

¿Qué papel jugará el avance de la tecnología?

Lo que está pasando es que las renovables están bajando de precio. Imagine que han bajado un 70% en los últimos siete años y lo más llamativo es que el año pasado la caída ha sido de un 13%. El almacenamiento también es impresionante. En los últimos siete años ha bajado un 150%. La reducción es vertical y también las compañías están intentando organizarse para gestionar las redes. En Estados Unidos, están obligando a poner cierta cantidad de almacenamiento para asegurar el sistema. Nos estamos moviendo y lo estamos haciendo rápido y estoy seguro que la próxima apuesta de Europa acelerará el camino de las renovables.

"Conozco a la ministra Ribera y sé cuanta motivación tiene para lograr los objetivos"

¿La reducción de precios puede ser un problema para los tecnólogos?

Siempre cuando ves las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía para las renovables son positivas. No vemos ningun problema real. Naturalmente, en algunos países las redes se tienen que actualizar, pero siempre repito que hace 50 años fuimos a la luna. Así que pienso que tendremos la capacidad de gestionar unas redes para la entrada de las renovables.

¿Hay suficiente inversión en redes?

Pienso que la Unión Europea está avanzando en esta línea y va a convertir en obligatorio el objetivo de interconexiones, para pasar del 10% al 15%. Creo que se puede hacer. Depende del país, porque no hay una respuesta concreta. Cada país tiene su situación específica y, de algún modo, la necesidad es asegurar que las redes sean inteligentes.

¿El sector financiero será capaz de aportar la liquidez necesaria?

Todo el mundo dice que la liquidez está ahí y es muy importante para el mundo en desarrollo. Nosotros, como IRENA, hemos lanzado en colaboración con el Climate Fund una plataforma, donde empezaremos a trabajar a partir del año que viene, intentando facilitar el acceso a la financiación a los proyectos que lleguen de los países en desarrollo y trataremos de comprender cómo podemos apoyar a las empresas para que inviertan en estos países intentando trabajar con los Gobiernos en el desarrollo de los cambios legales necesarios para hacer esa inversión más atractiva para el sector privado. Estamos tratando de fijar un estándard que pueda asegurar el buen funcionamiento del mercado.

¿Que rol jugará el autoconsumo?

El hecho es que no es solo eso. El mundo está cambiando y el consumidor será el que tenga también un nuevo rol aunque sea únicamente porque demanda energía de otro modo y en otros momentos y en el que también podrá ser productor. Así que esto es algo que ya está pasando en muchos países y, naturalmente, será cada vez más importante y tendrá que considerarse con mayor importancia, pero es algo que es gestionable y que está funcionando en muchos países.

¿Y las renovables térmicas?

El hidrógeno puede ser complementario en los esfuerzos para llevar adelante las renovables Y para llegar así al mundo que queremos descarbonizado para el año 2050.