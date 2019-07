RTVE dispara el gasto en programas y películas ante la sangría de la audiencia

RTVE acelera el gasto en películas, series, programas y derechos deportivos en pleno desplome de la audiencia en su principal canal, La 1, que cerró junio con un mínimo de share del 8,7%. En 2018 la Corporación elevó su gasto en derechos audiovisuales y retransmisiones un 16% hasta los 303,2 millones de euros y ha duplicado los compromisos de compra de contenidos para los próximos cinco años hasta los 461,4 millones.

Sólo para este 2019, la radiotelevisión pública tiene comprometido destinar 214 millones de euros a esta partida, un nivel no visto desde 2014, cuando gastó 227 millones, y que supone un alza de 20% con respecto a los 178 millones de 2018 y de un 32,6% con respecto a 2017. Así, este año la Corporación ha vuelto a apostar por el fútbol con la compra de los partidos de la Copa del Rey y la final y ha elevado el gasto en películas con la firma de nuevos acuerdos con Warner y MGM y la renovación de los paquetes con Sony y Universal. También buscan renovar con Disney.

"Cuando una cadena empieza a acumular derechos ajenos es porque su producción propia está fallando", explican fuentes del sector, que ven nerviosismo en RTVE por los bajos datos de audiencia.

En televisión no se computa como gasto la adquisición de una película o programa hasta que no se emite por lo que los compromisos pueden ser para llenar la parrilla durante varios años en un momento en el que la cadena ya no adquiere los Juegos Olímpicos en exclusiva, que pasan una factura de 50 millones.

En este sentido, el gasto en contenidos se ha incrementado en 43 millones en 2018 porque, entre otras cosas, la presidenta temporal única, Rosa María Mateo, decidió cuajar de grandes éxitos la parrilla de La 1 en el último trimestre del año para liderar la audiencia. Emitió casi al mismo tiempo Masterchef, Operación Triunfo y Cuéntame (sus contenidos con mayor seguimiento) y estrenó series nuevas de prime time como Continental que finalmente pinchó en audiencia.

El plan de Mateo no surtió el efecto deseado y La 1 apenas superó el 10% de audiencia, muy por detrás de Antena 3 y Telecinco. Este año también crecerá ya que la cadena pública ha decidido emitir en verano el programa de José Mota, que es uno de los productos más caros que tiene, y lanzar un espacio con Maxim Huerta para subir la audiencia y evitar un nuevo mínimo. A su vez, ha estrenado series como La caza de Monteperdido o La Otra Mirada.

"RTVE experimenta un incremento en los gastos de explotación destinados a la compra de derechos deportivos y programas"

El aumento del gasto en contenidos ha impactado de lleno en las cuentas de la Corporación de 2018, que ha visto como su beneficio caía un 91% hasta los 2,5 millones. "RTVE experimenta un incremento en los gastos de explotación destinados a la compra de derechos deportivos y programas de entretenimiento", aclara la Corporación. Paralelamente, los gastos de personal han subido un 2,2% a los 397 millones al tiempo que la plantilla ha aumentado en 163 personas a hasta las 6.458. Por su parte, los ingresos por subvenciones han caído el 0,7% mientras que los ingresos por patrocinios y venta de canales han crecido el 4,8%.

Brecha salarial en la Corporación

En las últimas cuentas presentadas RTVE reconoce que, de media, paga menos a las mujeres que los hombres que, a su vez, son el 40% de la plantilla. En términos absolutos, la brecha salarial es del 5,5% pero si se analizan los salarios medios por grupos ésta puede subir hasta el 15% en favor de los hombres. Por ejemplo, el área que se dedica a generar información y contenidos (los periodistas) presenta una brecha salarial del 9,5% en favor de los hombres. Esta ocupación tiene 1.687 trabajadores, de los que el 56,2% son mujeres y estas ganan de media 51.359 euros mientras que ellos cobran de media 56.266 euros.

En el grupo I.I, los hombres ganan casi un 10% más que las mujeres con un salario de 56.381 euros (o las mujeres un 8,9% menos) y en el colectivo que no está adscrito a ningún grupo la brecha llega al 15,8% en favor de los hombres con un salario medio de 68.890 euros.