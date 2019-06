El 99% de la platilla de Duro Felguera en Madrid rechaza su traslado a Asturias

El 99 % de los trabajadores afectados por el traslado colectivo del Grupo Duro Felguera de Madrid ha rechazado en la asamblea celebrada hoy la propuesta de traslado colectivo ofertada por los representantes de la empresa. El motivo de la negativa "está basado en la falta de confianza que tiene la plantilla del grupo Duro Felguera en Madrid, en que está sociedad no se vea obligada a presentar un concurso voluntario de acreedores", según han indicado fuentes sindicales en un comunicado.

"La empresa no ha aclarado a los representantes de la plantilla la viabilidad de dos de los principales proyectos de la compañía, proyectos que pueden acabar con la ejecución de un aval por importe superior a 12 millones de euros al no haber cumplido Duro Felguera con el contrato, junto con la posible rescisión anticipada de otro de los principales proyectos de la compañía al no haber cumplido con el contrato, lo que puede originar perdidas millonarias", explican en la nota.

A esta situación se une que la ingeniería asturiana "en la actualidad no está pagando regularmente a algunos proveedores, con lo que muchas compras se encuentran paralizadas, y muchos de los empleados de la compañía sin carga efectiva de trabajo".

Los trabajadores "tampoco tienen conocimiento de que la compañía haya llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria para aplazar la deuda de más de 100 millones de euros que el Grupo Duro Felguera tiene con Hacienda, lo que puede originar un embargo generalizado de los bienes de la compañía para cubrir esa deuda". "Tampoco se ha informado a los trabajadores del importe que se va a tener que abonar por rescindir de forma anticipada el contrato de arrendamiento de la actual sede de Madrid y que puede producir indemnizaciones millonarias", añaden.

Amenaza de ERE

"A esta grave situación económica se une la falta de garantías a la plantilla que acepte el traslado colectivo, de que una vez se trasladen a Gijón no vayan a estar afectados por un Expediente de Regulación de empleo, medida que es innegociable para la empresa según han manifestado los representantes de la empresa a la plantilla durante el periodo de consultas, por lo que es muy probable que la totalidad de la plantilla que el grupo Duro Felguera tiene en Madrid acabe solicitando la extinción de su contrato de trabajo", advierten.