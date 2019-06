Cabify gana con la 'guerra del taxi': duplica los ingresos a 144 millones

Las huelgas de los taxistas benefician a las VTC. A pesar de los diversos paros que el gremio realizó el año pasado en protesta por esta nueva forma de movilidad, Cabify sigue creciendo. A menor servicio de los taxista, mayor necesidad de buscar alternativas. La compañía facturó en España 144 millones de euros en 2018, justo el doble de lo que ingresó un año antes. Sin embargo, la empresa aún sigue en pérdidas, por lo que continúa sin pagar el Impuesto de Sociedades, según ha explicado esta mañana el consejero delegado de la compañía, Vicente Pascual, en su intervención en las jornadas financieras organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) que se celebran esta semana en Santander.

Pascual se ha mostrado convencido de que Cabify entrará en beneficios en breve. "Esperamos que en 2019 o 2020 estemos siendo rentables y pagando el Impuesto de Sociedades que nos corresponda", aseguró. De momento, la compañía sólo ha pagado 8 millones en impuestos en España derivados del IVA o la Seguridad Social de los empleados.

La empresa continúa "su hoja de ruta" para salir a bolsa. Una operación que, según Pascual, se realizará en los "próximos uno o dos años", precisamente coincidiendo con el objetivo de la firma de entrar en beneficios. El consejero delegado de Cabify aseguró que la compañía está valorada en 1.400 millones de euros, aunque la empresa busca lograr 300 millones de euros de financiación adicional para aprovechar el crecimiento del sector, cifra que aumentaría su valoración.

Trabas para crecer

El fundador de Cabify explicó que la compañía tiene como objetivo operar en más ciudades como Bilbao, aunque si no lo hacen es porque, de momento, la regulación no lo permite. "Dentro del mercado español, tal y como está la legislativa, las oportunidades vienen dadas por las CCAA y en algunos casos por los entes municipales, y nosotros aprovechamos las oportunidades que nos dan", explicó. "Donde no se dan estas circunstancias, lamentablemente no podemos entrar aunque nos gustaría", añadió el número dos de la empresa.

"Deberíamos ser capaces de juntarnos todos, ciudadanos, políticos y empresas, para ver qué se hace con Madrid Central"

Finalmente, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida dé marcha atrás a Madrid Central, medida que cierra el tráfico en la almendra central a todos los que no residan en la zona, aunque añadió que esas medidas no se deben tomar de forma aislada porque afectan a toda la ciudad. "Deberíamos ser capaces de juntarnos todos, ciudadanos, políticos y empresas, para ver qué se hace y cómo se integra para que sea beneficioso para la ciudad", aseveró.