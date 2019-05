Santander estudiará una rebaja de los afectados por el ERE: los sindicatos piden prejubilaciones con el 80% del sueldo

La dirección de Banco Santander estudiará de nuevo la cifra inicial de 3.713 extinciones por el ERE para analizar una posible rebaja. Los sindicatos, por su parte, piden igualar las condiciones a las acordadas en el anterior ERE -en 2017- en el que se alcanzó un acuerdo que contemplaba prejubilaciones con el 80% del salario.

La entidad propuso el martes pasado un plan de salidas a partir de 55 años con el 65% del sueldo, que se elevaba hasta el 70% para los mayores de 58 años; a quienes tengan 62 años o más les ofrecía cobrar 20 días por año trabajado con el tope de 12 mensualidades.

Para los que están entre los 53 y los 54 años, el banco planteó una indemnización que podía llegar a 350.000 euros, pero que se calcula teniendo en cuenta el 60% del importe pensionable de seis anualidades; mientras que a los de menos edad les ofrecía una indemnización de 33 días por año con el tope de 18 mensualidades.

Las propuestas de movilidad, en el foco

Para los sindicatos es necesario mejorar todas estas opciones de salida, pero también reclaman que Santander retire todas las propuestas de movilidad presentadas porque, aunque se felicitan de que el banco haya suprimido "el disparate" de que los empleados puedan desplazarse entre 100 y 400 kilómetros, sigue manteniendo su propuesta de movilidad entre islas. A quienes se viesen afectados por el traslado a otra isla como lugar de trabajo, la entidad ofrecía 9.000 euros brutos anuales durante 12 años.

Asimismo, ha pedido que no se utilice la evaluación de desempeño la plantilla para seleccionar a los afectados si no se adscriben suficientes voluntarios, como propuso la dirección. En este sentido, ha afirmado que la evaluación del desempeño de 2018 "está resultando todo un desastre plagado de incidencias", con fechas que se modifican sin previo aviso y que sorprenden a supervisores y personas evaluadas fuera de su puesto de trabajo formando o aprendiendo en el proceso de integración tecnológica, ha explicado CCOO, que considera "inviable" que se utilice este baremo como criterio de selección por no contar con "las garantías suficientes".

Desde este sindicato comparten el argumento de que la digitalización cambia los hábitos de la clientela, pero consideran que consolidar esa transformación digital requiere del trabajo de mucha gente que no puede perder su empleo "simplemente porque haya menor afluencia de público a la ventanilla".

Según recoge el Estatuto de los Trabajadores, la dirección y los sindicatos tienen hasta finales de junio para llegar a un acuerdo que evite o reduzca los despidos colectivos y atenúe sus consecuencias. La próxima reunión ha quedado fijada para el próximo martes, 4 de junio.